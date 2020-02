– Årets jubilant har betydd mye for frivilligheten

Meninger

For mange av oss er Finnmarksløpet en fest, en sosial møteplass og en mulighet til å bidra sammen med andre i frivillig arbeid.

Mange har nok også i en presentasjon av seg selv brukt utsagn som; «Dere kjenner Finnmarksløpet, ikke sant?». Vi benytter Finnmarksløpet for å fortelle andre hvor vi er fra. I et stort mangfold av ulike typer arrangement, er Finnmarksløpet blitt selve moderarrangementet for denne type frivillighet i Alta og Finnmark.

I 1981 ble Finnmarksløpet arrangert for første gang, da med tre spann på startstreken. Siden da har løpet vært gjennom en eventyrlig utvikling. Årsaken til den positive utviklingen er nok sammensatt, men jeg tror et viktig forhold er at sentrale personer og aktører sammen har bidratt og jobbet godt over tid. De har sammen utviklet en felles kultur og forståelse av hva de ønsker og hva som var mulig å få til. De har evaluert og lært, og over tid utviklet og tilegnet seg kunnskapen som var nødvendig for å lykkes. Resultatet er stadig større, bedre og mer spektakulære arrangement som har bidratt positiv til bolyst og stolthet, samtidig som de har vært en viktig arena for å formidle de gode historiene om og fra Finnmark.

Alle som bor i Alta og store deler av Finnmark har et forhold til Finnmarksløpet. For noen er Finnmarksløpet en meningsfull arena for lokalt engasjement, felleskap og frivillig arbeid. Å tenke seg et Finnmarksløp uten de frivillige lar seg ikke gjøre. For andre er Finnmarksløpet et arrangement de føler at de har et eierskapsforhold til og som de er stolte av, uten at de er direkte involvert. Finnmarksløpet er viktig fordi løpet er så tett knyttet til det stedet vi bor og indentifiserer oss med. Felles for oss alle er at vi ser hvor viktig den positive oppmerksomheten Finnmarksløpet og den type arrangement gir Alta og Finnmark.

Når studenter velger studiested, når nyutdannede kandidater vurdere nye steder å etablere seg på, eller når vi velger reisemål, er kunnskap og forestillinger om de stedene vi vurderer, avgjørende for de valg vi tar. Under ellers tilnærmede like forhold er det de stedene vi har de mest positive forestillingene til som blir valgt. Finnmaksløpet og andre arrangementene er derfor mer enn enkeltstående idretts- og kulturarrangement, de er viktig for trivsel, bolyst, fellesskap og ikke minst for hvordan andre opplever det å bo og arbeide i Alta og Finnmark.

Selv om Finnmarksløpet over tid her opparbeidet seg en spesiell posisjon, er det en underskog av andre arrangement som bidrar til å fremme de samme positive effektene. Jeg tenker her på arrangement som for eksempel Offroad Finnmark, de store fotball- og håndballturneringene, Sami Music Week, Alta Live, ulike frittstående konsertene og det siste tilskuddet til den unike arrangementfamilien vi har her i Alta, Arctic Alta ski- og fatbikefestival.

Selv om det ikke nødvendigvis er noe direkte linje mellom alle disse arrangementene og Finnmarksløpet, er jeg sikker på at årets jubilant har betydd mye for frivilligheten og andre lignende kultur- og idrettsarrangement. Finnmarksløpet har på mange områder gått foran og vist hva som er mulig å få til, og dermed har de gitt andre med gode ideer og et sterkt lokalt engasjement noe å strekke seg etter. Andre har dermed nytt god av Finnmarksløpets lange og positive historie, ikke minst overfor sentrale aktører som Alta kommune, sponsorer og grupper av frivillige.

Om et par uker har flere tusen gjennom ulike medier, og i kontakt med stolte finnmarkinger, igjen blitt minnet på alt det positive som er knyttet til det å leve og bo i nord. Inntrykkene fra Finnmarksløpet vil igjen av mange oppleves som et av vinterens høydepunkt, eller Vinterens vakreste eventyr. Det vil ikke bare være innholdet i arrangementene som vil feste seg hos de som følger løpet. Stemningen som omgir det, de positive forholdene som blir formidlet gjennom ulike tradisjonelle og sosiale medier, i tillegg til de positive møtene mange vil få med de frivillige og andre med tilknytning til Finnmarksløpet og Finnmark. I en situasjon der alle kan dele sine opplevelser og inntrykk med hele verden, umiddelbart, vil Finnmarksløpet og andre arrangement som er sterkt knyttet til et sted og en region, derfor ha en verdi langt utover det å være et idrettsarrangement.

Kristen Albert Ellingsen

Partner Offroad Finnmark/ansatte

UiT Norges arktiske Universitet, Alta.