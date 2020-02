Til riktig sykehus, til riktig tid – hvordan få det til? 

Meninger



I dag deler jeg et kart med dere. Det er fra en skjermdump fra Statens vegvesen/ veimeldinger. Jeg har skrevet kommentarer på kartet. Og mens jeg jobbet med det - slo det meg følgende:



Fra tid til annen blir mennesker i Hammerfest også pasienter på Hammerfest sykehus. Men også pasienter i Hammerfest får hjerneslag, ustabil angina m.m. Sykdommer som krever rask behandling ved Universitetssykehuset, UNN i Tromsø. Når været herjer i Finnmark har ikke pasienter fra Hammerfest tilgang til riktig behandling til riktig tid og sted. Noen ganger er pasienter fra Hammerfest skikkelig i knipe.



Når vi så pøser på med pasienter fra andre deler av Vest-FInnmark til Hammerfest og været stenger Hammerfest inne - da er pasientene som får ustabil angina, hjerneslag eller andre traumer på Hammerfest Sykehus alle i samme båt - uansett hvor pasienten kommer fra - de er faktisk på et sykehus, men allikevel ikke på riktig sted til riktig tid.



Det er viktig - og riktig og stille spørsmål om hva som faktisk skjer på Hammerfest sykehus når pasienter fra store deler av Vest-Finnmark ikke møter opp til avtalt time - fordi veiene er stengt? Hva gjør leger, sykepleiere når de ikke får pasienter til avtalt timer? Er det god samfunnsøkonomi? For pasientene må jo tilbake til Hammerfest - til nye avtaler - en annen dag.



Det er en av mange grunner til at Finnmark må ha tre likeverdige sykehus - hvor samtlige akutt- og traume pasienter blir sendt til Universitetssykehuset i Tromsø. Det handler om pasienter. Klarer vi å holde fokus kun på pasientene er vi på vei i riktig retning.



Og hvis du ser nøye på kartet: Det er åpne veier fra Porsanger, Tana, Karasjok og Kautokeino - til Alta. Det er noe vi må tenke alvorlig på - særlig med en fremtid med store klimatiske problemer. Ikke sant?

Irene Ojala, Pasientfokus