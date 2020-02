– Vi er meget bekymret for at man får en oppstykking av forvaltningen

Meninger

Resolusjon fra årsmøtet i Alta jeger- og fiskerforening angående rettslig prøving av Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4, Karasjok.

Alta jeger- og fiskerforening anmoder FeFo om å bringe flertallets konklusjon i Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4, Karasjok, inn for rettslig prøving.

I rapporten konkluderer flertallet (Gauslaa, Magga og Henriksen) med at befolkningen har eiendomsretten til området rapporten omhandler. Flertallets konklusjon legger til grunn at statens reguleringer og disposisjoner i området har mest offentligrettslig preg (utøvelse av ordensmakt), og at staten ikke tydelig har opptrådt som grunneier.

Dette innebærer at FeFo ikke lenger er grunneier og befolkningen innehar rettighetene til blant annet jakt og fiske, og dermed forvalter disse selv.

Mindretallet (Heggelund og Andersen) mener at det er godt dokumentert at statens disposisjoner og myndighetsutøvelse har ført til at opprinnelige eierrettigheter (før 1751) har falt bort. Mindretallet viser til en rekke juridiske disposisjoner hvor staten klart har opptrådt og blitt oppfattet som grunneier. Mindretallet finner ingen grunn til at forholdene i Nesseby ikke er sammenlignbare med forholdene i Karasjok, og de trekker frem Høyesteretts uttalelse både for Nesseby og Stjernøya. Det vises her til rapporten del 1 side 208 og 209. (Pkt7.3.7.11).

Mindretallets konklusjon vil medføre at FeFo også er grunneier i området og har retten til forvaltningen av jakt og fiske. Forvaltningen må imidlertid her også ta hensyn til at lokalbefolkningen har opparbeidet seg betydelig bruksretter på linje med befolkningen i blant annet Nesseby.

Dersom flertallets konklusjon blir rettskraftig er Alta JFF meget bekymret for at man får en oppstykking av forvaltningen av utmarksressursene i hele Finnmark.

Vedtak: Alta JFFs årsmøte ber om at FeFo bringer Finnmarkskommisjonens rapport for Karasjok kommune inn for rettslig avgjørelse.

Alta Jeger- og Fiskerforening

Årsmøtet