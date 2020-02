Meninger

Til alle oss som står imot og kjemper for oppdeling av storfylket er det gledelig at folkets motstand står sterkt. Nesten 67 % i Finnmark vil dele storfylket opp igjen. Tallet i Troms er imponerende hele 60 %. Det viser en fersk meningsmåling InFact har gjort for NRK.

Denne fantastiske målingen viser at motstanden er stabil til tross for at tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms er et (midlertidig) faktum. Folk vil ikke dette. 67 % ja til oppdeling i Finnmark og imponerende 60% ja til oppdeling i Troms.

Det viser med all tydelighet at den politiske plattformen til de rødgrønne i Troms og Finnmark er i tråd med folkeviljen. Fylkene må oppdeles så snart som mulig. Mest gledelig for oss som vil ha det demokratiske nivået i Finnmark tilbake er at målingen viser at tvangskammeratene i Høyre, Frp, Krf og Venstre ikke har med seg mer enn fattige

25 % av befolkningen i Troms og Finnmark. Folk er langsinte og glemmer ikke at det er disse partiene som har stått i spissen for en å tvinge frem sammenslåinga. For folkeflertallet, som så tydelig har sagt i fra at de ønsker Finnmark og Troms som to selvstendige fylker, må kommentaren fra Høyres Jo Inge Hesjevik være ekstra provoserende: «Jeg tror at Høyre vil få økt oppslutning igjen når bare innbyggerne innser at regionreformen var bra».

At valgforsker Jonas Stein i samme NRK-reportasje sier at han tror motstanden mot storfylket Troms og Finnmark er mindre nå enn tidligere, gjør ikke saken bedre. Den bare viser at de til tross for folkeavstemminga i Finnmark og meningsmålinger i begge fylkene ikke klarer å ta innover seg at folket er mot tvang.

Kun 1 av 4 er for tvangssammenslåing. Hadde målingene angående EU vært like entydige på begynnelsen av 90-tallet hadde det aldri blitt noen folkeavstemning. For alle ville visst hva svaret ville bli. Med all denne kunnskapen på bordet valgte likevel den blåblå regjeringen og tvinge folket i Finnmark og Troms til sammenslåing. En avgjørelse som nok engang bekrefter at folket ser på det som et overgrep. Så til alle oss som står imot og kjemper for oppdeling. Denne meningsmålingen er en vitamininnsprøytning. Dette gir ny styrke.

Vi har et fylkesråd som i sin plattform er klinkende klar på at et nytt stortingsflertall gir oppdeling til to fylker. De har folket med seg. Det er dermed all grunn til optimisme. Det eneste som kreves av oss er at vi står på videre, holder saken varm og aktuell og minner vinglete politikere hvor skapet skal stå. Tvangssammenslåing skal erstattes med godt naboskap og tett samarbeid. Til det beste for både Troms og Finnmark.

Arne Pedersen

ForFinnmark