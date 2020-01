Politiets nye hverdag

Meninger

Det har utvilsomt vært utfordringer i forbindelse med gjennomføringen av politireformen, blant annet når det gjelder responstid i distriktene. Politiets omstilling for å bekjempe ny og alvorlig kriminalitet er imidlertid helt nødvendig, blant annet i mer eller mindre åpne nettsamfunn. Her vil mange viktige «slag» stå i framtiden.

En så stor reform er krevende og evalueringene har vist at det er behov for justeringer. Vi har også sett at de store avstandene i eksempelvis Finnmark har skapt sine problemer. Det har vært enkelthistorier som viser at det er forbedringspotensial, men det betyr ikke at fokuset på digital kriminalitet bør nedtones. Til det er det altfor for omfattende og alvorlig, både på grunn av nedlasting, overgrep, økonomisk svindel og det som måtte finnes av kreativitet hos kriminelle.

Vi registrerer at systematisk arbeid gir resultater i Finnmark politidistrikt, enten det er oppklaringsprosent, halvering av straffesaker eller atferd i trafikken. Prioriteringen fra politi og veimyndigheter har redusert antall dødsulykker betydelig i hele landet, så vil det alltid dukke opp utfordringer som må håndteres, som farlig kjøring med moped og atv/utv i Alta. Det vil være lokale og regionale forskjeller som krever egne tiltak.

Hovedpoenget må være at politiet moderniseres og er tilstede på de arenaer der folk er – og der behovet for trygghet er prekært. Politiets nettpatrulje er ett eksempel på at man er tilgjengelig og synlig for spesielt unge mennesker på nett. Måten å kommunisere på er essensiell for å nå fram, som den ferske videoen fra Finnmark politidistrikt på Facebook, der man strekker ut en hånd til foreldre og lokalsamfunn for å forebygge ungdomskriminalitet og rusmisbruk.

Kampen for god bemanning er viktig. Det er umulig å sikre god politi-innsats og beredskap, hvis ikke politidistriktet får nødvendige ressurser. Vi synes likevel det er fruktbart å tenke på tvers av etater og profesjoner, slik politimester Ellen Katrine Hætta har vært eksponenten for når det gjelder bruk av politihelikopter. Vi synes det er fruktbart å tenke nytt, hovedsaklig fordi innsparte ressurser gjør det mulig å prioritere områder som åpenbart trenger et løft, som digital kriminalitet, vold i nære relasjoner og forebygging i bredest tenkelig forstand.

Planene om et politiråd, der man styrker dialogen inn mot kommunene, anser vi som et svært viktig tiltak. Mennesker, tjenester og prosesser foregår nettopp i lokalsamfunnene, der lokale beslutningstakere kan gjøre en forskjell. Et samarbeid på tvers av profesjoner og forvaltningsnivå kan man gjøre mye som gir gevinst for alle. Deling av kunnskap og et offentlig apparat som «snakker sammen» er kanskje det vi savner mest.

Ingen tar til orde for å svekke godt, gammeldags politiarbeid og tradisjonell etterforskning. Det er grunnlaget for etatens aktivitet, men akkurat som at folk flest beveger seg på nye plattformer og nye arenaer, må politiet flytte oppmerksomheten dit behovet er størst.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør