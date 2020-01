– Sjåførene er forbannet og maner til tariffkamp i 2020

Meninger

Når bussbransjeavtalen (BBA) ble opprettet for over ti år siden, var det enighet mellom partene at lønnen i BBA skulle opp på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Avtalen skulle også bidra til å øke statusen og rekruttering til bransjen.

Arbeidsgiverne har gjennom mange tariffoppgjør har løpt fra ansvaret med å bidra til å bringe lønna i avtalen opp på det nivå partene har vært enige om. Målet om status og rekruttering kan bare nås hvis lønna heves betraktelig, det kan ikke lenger bare satses på å rekruttere blant pensjonister og utenlandske aktører.

Nå sier vi nok er nok! For å nå målet må det mannes til kamp i 2020 oppgjøret! Bussjåførene ligger i dag ut minst 25 kroner i timen under gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Det er stor kamp og streikevilje blant medlemmene og de vil ikke akseptere noe annet en at intensjonen med bussbransjeavtalen blir tatt på alvor av arbeidsgiverne i tariffoppgjøret i 2020.

Fellesforbundet Transport Nord

Bjørn Tore Bråten

Leder