– Saga skole står for fall!

Meninger

Norconsult har i 2012 presentert en rapport på 91 sider der de tar for seg alle skolene i Alta skolekrets og prognoser på elevtall i Altaskolene fram til skolestart 2030/2031. Prognosen for skoleåret 2020/2021 er 214 elever. Denne prognosen er vi nå forbi. Per i dag vil det være ca. 230 elever som sokner til Saga skole fra høsten 2020.

Det skal i disse dager presenteres tre forslag for hva som skal gjøres med skolen i Saga, alternativ 1: Bygge ut skolen, dette er ikke et alternativ da det ikke er økonomisk forsvarlig. Alternativ 2: Gjøre skolen om til 1-4 skole, dette er heller ikke noe som anbefales da skolen ikke er bygd for det og erfaringer tilsier at dette er en dårlig løsning på skole.

Samtidig har politikerne i Alta kommune vedtatt for mange år siden at vi ikke skal ha 1-4 skoler i Alta kommune!! Alternativ 3; endre inntaksgrensene til skolen. Det er det siste alternativet administrasjonen anbefaler. Dette vil si at samtlige trinn på Saga skole må sende elever til andre skoler i Alta. Fra høsten av har jeg to elever ved Saga skole, yngste begynner i første klasse. Han er en av 34 spente unger som gleder seg til å begynne på Saga skole.

Alta kommune har en norm som sier at 26 unger går i en klasse, men vet at de har klasser i kommunen med 28 elever. Så om de skal fylle opp første klassen med 28 elever, er det 6 av de som har skrevet seg inn som må til Elvebakken, Tverrelvdalen, Rafsbotn eller Kaiskuru.

Hvilken skole de sokner til avhenger av hvor i Saga de bor! Videre opp i trinnene må de også plukke ut elever som da blir revet bort fra venner og nettverk! Unger er for så vidt tilpasningsdyktige så mange vil nok skape nye nettverk og få nye venner, sånn sett er vi mennesker satt fint sammen, men dette gjelder ikke alle.

De fleste elevene som sokner til Saga skole bor innenfor en grense på 1 km! Ser vi tilbake til 2015 så var det snakk om at de som bodde i Sagastien (ca 600m å gå) skulle få gå på Saga skole, mens de på andre siden av krysset i Tørrfossmoen og Tørrfossbakken måtte transporteres til Elvebakken! De har jo trossalt 25 meter lengere vei til Saga skole.

Dere snakker om å få bedre læringsmiljø i Alta-skolen, men med den skolepolitikken som kjøres nå, kan dere skyte pil etter dette! Dette er en katastrofe for alle berørte parter!

I forbindelse med utbyggingen på Skogheim boligfelt, er det etablert gang- og sykkelvei fra Sagabrinken/Sagali til Saga skole. Denne gangstien vil ikke ungene fra disse boligfeltene trenge å bruke, for noen om ikke alle ungene i disse boligfeltene må gå på skole i Tverrelvdalen.

En utbygging av Saga skole trenger ikke koste 150 millioner, undervisningsarealer til spesialfag som heimkunnskap, musikk, naturfag, kunst og håndverk og gymsal er allerede etablert, så behovet er hjemmeareal til 7 klasser. Dette tilsier at skolen trenger et tilbygg på ca 1000-1200 m2. Med et utgangspunkt på kr 45 000,- pr m2 vil et nytt bygg koste ca 45-54 mill.

Barna våre er viktig, og en god læringsarena for barna vår bør være første prioritering! En ny hall til 100 millioner er ikke det mest prekære behovet per dags dato! Til syvende å sist så må vel noen skoler i Alta legges ned for å opprette en bærekraftig økonomi i Alta kommune, men dette jævla upopulære valget må gjøres og det må gjøres NÅ! Det går over!

Kathrine Suhr