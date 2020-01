– Hvem bløffer egentlig i Veidnes-saken?

Meninger

Ole Martin Rønning skriver 9. januar 2020 om «Veidnesbløffen». Han oppsummerer viktige milepæler i det som til slutt endte som en utvinningstillatelse i 20. konsesjonsrunde.

Veidnesbløffen – Han er rett og slett ikke dyktig nok til å fortelle skrøner og å utelate viktig informasjon, skriver Ole Martin Rønning om stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen.

En av de lovnader som daværende Statoil (nåværende Equinor) kom med var at en konsesjon til dem ville resultere i en storstilt utbygging av Veidnes og med utsikt til mange arbeidsplasser lokalt. Dette var et av de elementer som daværende regjering og herunder også Olje- og energiminister la til grunn da tillatelsen ble gitt.

Opplysningen om Veidnesanlegget bidro også til å kvele protesten fra miljøvernhold (som prøver grunnlovsmessigheten av petroleumsvirksomhet i Barentshavet for Borgarting lagmannsrett – hvilket ikke førte fram, men det er en annen historie). Rønning går i strupen på meg fordi det angivelig er Senterpartiets ansvar for at anlegget ikke blir bygget. Grunnen skal være at Senterpartiets minister i 2009 (Terje Riis-Johansen) utelot å stille tyngende vilkår om slik utbygging i tillatelsen til utvinning. Ærlig talt, Rønning: Kan tingene snus mer på hodet?

Nei! Dette er en avsporing av debatten. Saken er jo den at Riis-Johansen selvsagt ikke behøver å stille noe slikt vilkår i konsesjonsdokumentet fordi det er klinkende klart at slike lovnader som statsråden fikk og som var medvirkende til at tillatelsen ble gitt, var bindende for Statoil (nå Equinor). Rønning vet utmerket godt at muntlige avtaler er like bindende som skriftlige. Og hvorfor skulle det være nødvendig å nedtegne dette i konsesjonsdokumentet når oljestatsråden har full kontroll med selskapet via sin eierandel?

Nei, Ole Martin Rønning – det du forsøker på er å fossro bort fra Høyre/FrP/V/KrF – regjeringens ansvar for å unnlate å gripe inn og sørge for at statens eget oljeselskap holder hva det lover.

Mener Rønning virkelig at staten hver gang en eller annen privat aktør som dokumentasjon for sine intensjoner om konsesjon blir gitt, lover «gull og grønne skoger» så skal staten ikke tro det døyt på det? Dette betyr i så fall at oljeforvaltningen ikke kan bygge på opplysninger som søker opplyser som tellende og kanskje også avgjørende.

Det Rønning legger opp til er altså at statsråder som får seg forelagt søknader om utvinningstillatelser helt og holdent kan se bort i fra «opplysninger» selskapene «bruker som agn», som «tull og tøys» og så avslå søknaden.

Geir Adelsten Iversen

Stortingsrepresentant

Senterpartiet Finnmark