Meninger

Jørn Finnmarking Haga har i Altaposten 25.01.2020 et innlegg med angrep på reindrifta, Sametinget, miljøbevegelsen m.fl. som ikke har forstått at Nussir ikke vil hindre reindrifta. Haga påtar seg å realitetsorientere oss om forholda, som han mener at han kjenner bedre enn alle de nevnte.

Nussir og reindrifta – Det kan kanskje være greit å realitetsorientere om forholdene, skriver Jørn Finnmarking Haga.

«Dette begrunnes bl. a. med at det vil være umulig å drive reindrift i området. ... All uttak av malm vil skje under jorden, hvorpå den fraktes gjennom tunneler til et industriområde ved sjøen. Dette området (0,2 kvkm) er allerede regulert som industriområde og vil ikke berøre reindrifta. Det kan opplyses at det aktuelle reinbeitedistriktet i området har til disposisjon 992 kvkm, mens beitearealet utgjør 96% av tidligere Kvalsunds kommunes areal, i underkant av 2000 kvkm.»

Et reinbeitedistrikt kan uansett ikke utnytte område som hører til andre distrikter, da disse er opptatt av andre reinflokker. Hva er da vitsen med å ta med dette tallet? Hvor stort beiteareal det er i andre deler av Kvalsund kommune er så lite relevant at han like godt kunne tatt med at Finnmark har et areal på over 48.000 km2 eller at det er ca. 140.000 km2 reinbeiteareal i Norge.

Det kan kanskje stemme at reinbeitedistrikt 22 Fiettar har 992 km2, men reindrift er ikke enkel matematikk. En stor del av dette er så ulendt at det ikke er tilgjengelig for rein, og det som er tilgjengelig brukes til forskjellige formål på forskjellige årstider. For eksempel trenger reinen på våren tilgang til områdene der det spirer først. Terrenget i Kvalsund er slik at det bare er helt spesielle steder der reinen kan komme fram mellom forskjellige bruksområder. Blir disse sperra, blir det som en reineier i området sa: Har du et toetasjes hus og tar bort trappa mellom 1. og 2. etasje har du ikke redusert boarealet med 5%, men med 50%.

At et område er regulert som industriområde betyr ikke at det ikke berører reindrifta. Når området ikke er inngjerda, brukes det fortsatt av reindrifta i perioder uten drift. Om det starter opp drift igjen, vil det bli et reelt industriområde, ikke et formelt industriområde, og det er en stor forskjell.

«Det vil bli foretatt uttak av malm i underjordsgruve på Ulveryggen. Herfra til verket vil det være nødvendig å transportere malmen 450 m. på en allerede eksisterende vei. ... Det er framsatt krav om avbøtende tiltak, bl. a. at all aktivitet på Ulveryggen stanses i kalvingsperioden, noe som er tatt hensyn til i driftskonsesjonen.»

Hvem har satt fram krav om avbøtende tiltak? Det er ikke reindrifta, for de har gått mot hele gruveplanen. Det er myndighetene som har satt fram kravet for seg sjøl, så de kan markedsføre planen. Tiltak som hadde monna vil man derimot ikke gå inn på. I konsekvensutredninga om reindrift er det foreslått å unngå denne vegen, med å legge inntaket helt nede ved sjøen. Det vil sjølsagt koste mer, men ville bety mye for å redusere hinderet for reindrifta. Men både Nussir, Haga og Direktoratet later som dette alternativet ikke finnes. Der er også foreslått en rekke andre tiltak, som gjenfylling og revegetering av gamle dagbrudd. Dette vil heller ingen av dem snakke om.

«Reindrifta har selv foreslått at det gjennomføres et felles prosjekt på et lokalt feltslakteri. Nussir har sagt seg villig til årlig å kjøpe et avtalt tonn reinkjøtt til høyere pris enn andre slakterier.»

Etter å ha fulgt saka i et tiår er det første gang jeg hører påstanden om at dette forslaget skal komme fra reindrifta. Derimot har begge de berørte reinbeitedistrikta konsekvent sagt nei til gruveplanen gjennom hele dette tiåret. Hvorfor skulle de gjøre det dersom det stemmer som Haga sier at de ikke vil tape på det.

Ingen kan si nøyaktig hvor store skadevirkningene vil bli. Svært ofte blir skadevirkningene av inngrep større enn forutsett, men da er det for seint. Men både reindrifta og fjordfiskerne har erfaringer fra drifta på 1970-tallet. Når man nå ser at tilhengerne av gruva benekter skadevirkningene av tidligere drift, så gir det ikke grunnlag for å stole på dem når de hevder det ikke vil bli skader av framtidig drift.

«Med bakgrunn i overstående er det vanskelig å forstå udokumenterte påstander om at driften vil krenke grunnlaget for reindriften i området.»

Det er ingen som har hevda at gruva aleine vil ta knekken på reindrifta i det som fram til nyttår var Kvalsund kommune. For distrikt 22, som bruker området nær gruva vil det bli nye hinder for driften i tillegg til gjennomførte og planlagte vannkraftutbygginger, planlagt kraftlinje, hyttefelt m.m. og det er sannsynlig at gruva vil føre til at flere familier vil måtte gi opp drifta. I dag blir reindriftsområder spist opp bit for bit, uten at de samla effektene av alle inngrep blir vurdert. Det er heller ikke gjort i denne saka. For distrikt 20 Fála kan det bety stengt flytteveg, noe som i verste fall må kompenseres med å frakte flokken med trailer mellom vinter- og sommerbeiteområde. De som har sett NRKs Reinflytting minutt for minutt vil ane noe om hva som da går tapt.

Haga hevder skadene for reindrifta er udokumenterte. Om han er interessert i dokumentasjonen, kan han starte med å lese klagene fra Naturvernforbundet og Sametinget på driftskonsesjonen.

«Holdninger og uttalelser om at kampen mot gruvedrift ved Nussir må stanses vitner i liten grad om respekt for lokaldemokratiet.»

Lokaldemokrati er vel og bra, men det finnes også overordna hensyn. Dersom alt skal være opp til den enkelte kommune, hvem skal da sørge for helhetlig styring av ressurser og miljø. Derfor har vi lover som gjelder hele landet, derfor har vi internasjonale konvensjoner. Reindrifta som en næring som driver over både kommune- fylke- og tildels statsgrenser, trenger et overordna vern.

Det er f.eks. ikke adgang for Hammerfest kommune å vedta at man ikke vil ha reindrift i kommunen. Hagas uttaler seg som styreleder Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 9 Nord, altså fagforeninga for bl.a. gruvearbeidere. Vi hadde trodd fagbevegelsen skulle representere arbeiderne mot arbeidsgiverne, men i gruvespørsmål er det helt umulig å se noen forskjell på politikken til NAF på ene sida, NHO og Norsk Bergindustri på den andre. Hans hovedmotivasjon er arbeidsplasser. «Det forventes at ca. 150 personer vil bli sysselsatt direkte i gruvedriften.» Han kunne like godt ha skrevet «Det håpes» og at det håpes at disse arbeidsplassene vil gå til lokale norske arbeidsledige, sjøl om man kan få bedre kvalifiserte polske gruvearbeidere og ingeniører til halv pris. Gjennom søknadsprosessen har tallet flaksa opp og ned etter behov. Når det nå snakkes om elektrifisert og automatisert og toppmoderne gruve, betyr det jo også en mulighet for å spare lønnsutgifter, men det er ikke verdt å snakke om mens kampen er i gang.

«Tall fra SSB viser at ringvirkninger vil kunne gi opp til dobbelt så mange arbeidsplasser i ulike næringer ”utenfor” gruva.»

Det høres jo bra ut, men Statistisk Sentralbyrå er vel mest kjent for å oppsummere det som har vært og ikke for å spå om framtida. Undersøkelser som er gjort i forbindelse med olje- og gassetableringer i Nord-Norge viser ringvirkninger nær null, langt mindre enn det som var forventa.

Svein Lund

redaktør gruve.info