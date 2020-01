– Gompier har eksistert nærmest fra snescooteren kom til Finnmark

Meninger

Angående allemannsretten og forslag om forbud mot hensetting av gompier

Alta kommune har lagt ut en utredning om snøscooterløyper i Alta kommune. Det er gjort en virkelig god jobb med bakgrunnsmaterialet og valg av løypetraseer. Man har imøtekommet flere ønsker fra scooterbrukerne og lagt traseene om for å gjøre de sikrere og tilpasset bruken.

Som vedlegg til utredningen legger man ved Forslag til forskrift for snøscooterløyper i kommunen. Med noen unntak er det foreslått å gi tillatelse til å kjøre 300 meter ut fra løypa på begge sider for å raste, slik som gjeldende forskrifter tillater. Men så har man slengt på en paragraf som kom i forbindelse med siste forskrift datert 14.12.2016 som omhandler «kjøring ut av snøscooterløyper på islagte vann for å raste».

§ 9.Gompi

Hensetting av gompi, bu, campingvogn eller annet byggverk tilrettelagt for transport med snøskuter regnes ikke som rasting, og er ikke tillatt i forbindelse med motorferdsel etter denne forskrift.

Jeg trodde først dette var en glipp og ment å gjelde kun for kjøring ut fra snescooterløyper på islagte vann for å raste. Men kilder forteller meg at dette har vært avklart med administrasjonen og er et seriøst forslag. Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge. Den gir rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark. De viktigste reglene om allemannsretten følger av friluftsloven. Allemannsretten gjelder for alle og består av rett til opphold (bl.a. telting, bading og rasting), ferdsel og høsting. Bruk av allemannsretten er gratis.

Motorferdsel reguleres av Motorferdselloven, mens hensetting av gompi omfattes av friluftsloven. Det er kommunens ansvar å regulere både motorferdsel og allemannsretten. Friluftsloven sier at kommunen har rett til å regulere allemannsretten men den sier også at det ikke skal være kurant å regulere vekk en allemannsrett.Reguleringa skal gjelde en konkret strekning eller et konkret avgrensa område. Den kan ikke gjelde generelt over et større område.

Når kommunen har gitt tillatelse til rasting inntil 300 m fra scooterløypa, har de automatisk gitt tillatelse til å hensette telt, lavvo, bu, gompi og campingvogn!

Gompier har eksistert nærmest fra snescooteren kom til Finnmark. Før snescooteren kom bygde folk gammer for å ha et sikkert krypinn i villmarka. Med snescooteren kom muligheten for å dra med seg en liten bu eller gompi inn på fjellet. Gompien er for de fleste en måte å få seg ly for vær og vind og ofte en erstatning for hytte i fjellet. Jegere, fiskere, skigåere og andre som bruker naturen som rekreasjon i hverdagen bruker gompiene, buene og campingvognene. Hvilken forskjell gjør det for kommunen om de bruker gammetelt, lavvoer og lignende istedet? Lager det mindre støy eller mindre fotavtrykk? Skremmer gompien dyrelivet mer enn et gammetelt?

Kommunen har et ansvar for å fremme innbyggjerne sin interesse for friluftsliv.

Dette står i friluftsloven og jeg kan ikke se at kommunen har gjort nok for å tilrettelegge for de som ønsker seg en hytte eller et krypinn i naturen. Tvert imot har kommunen og myndighetene med jevne mellomrom gått til angrep på allmenhetens gammer og gompier. Friluftsloven og allemannsretten gir deg tillatelse til å campe fritt i naturen i Norge. På høyfjellet eller på område fjernt fra bebyggelse gjelder ikke begrensningen på fricamping i 2 døgn, så her kan man med full rett campe i flere måneder som det gjøres i vintersesongen i Finnmark. For mange år tilbake hentet myndighete en gompi ned fra fjellet fordi de mente den var ulovlig hensatt. Dette var ulovlig av myndighetene og har ikke vært forsøkt gjort senere.

Istedet for å jage folk bort fra Jotka-området kan kommunen legge til rette for lovlig parkering av flere campingvogner langs veien mellom Sombybrua og Tutteberget. Ved samtidig å tillate rasting langs strandlinja på alle islagte vann som scooterløypa krysser, vil man også gjøre livet enklere for de som ønsker å bedrive friluftsliv i området.

Her kan du se forslaget.

Høringsfristen er satt til 9.mars 2020 for innspill.

Oddvar Olaussen