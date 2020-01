– Kontrakten må sies opp

Meninger

Babcock ved direktør Marius Hansen er intervjuet i et oppslag 27/1-29 i nettavisa Nord24 (krever innlogging).

Han erkjenner at selskapet ikke har klart å levere i.h.t. kontrakt og kommer med en høyst oppsiktsvekkende opplysning: På spørsmål om når selskapet skal levere etter kontrakt vil han ikke spekulere i en konkret dato, «men vi skal levere i løpet av dette året» Altså inntil 1 år med fortsatt beredskapssvikt i ambulanseflytjenesten.

Dette er fullstendig uakseptabelt for befolkningen i Finnmark og Nord-Norge.Direktøren refererer videre at selskapet har en fin utvikling og har klart å levere 95,57 posent i desember 2020. Han sier ikke hvilket tall dette er, men jeg kan opplyse om at dette er tilgjengeligheten for Sør-Norge i desember 2020

Hva så med Nord-Norge og resten av landet. Her er tallene fra LAT som Babcock vet om:

Desember 2020:

Kirkenes 85,27 %

Alta 1 89,81 %

Alta 2 67,63%

Tromsø 80,73 %

Bodø 84,87%

Brønnøysund 86,49 %

Ålesund 97,27%

Gardermoen 1 97,06 %

Gardermoen 2 83,41%

Nord Norge 83,82%

Finnmark 80,9%

Sør Norge 95,39%

Norge 87,23%

Ja dere ser riktig. Det er ett tall som Babcock vil opplyse om. Sør-Norge på 95,38%

Finnmark er på elendige 80,9%

Nord-Norge 83,23%

Norge som helhet 87,23%

Sammen med andre primærleger i Finnmark og Nord Norge vet jeg hva som venter meg når jeg starter min jobbøkt i Kjøllefjord fra 15/2-20. Uvær og stengte veier gjør at vi noen ganger er snødd inne 1-3 dager bl.a. fare for ras. Vår avstand til lokalsykehusene Kirkenes og Hammerfest langs vei er 34 mil inkludert 4-5 fjelloverganger med risiko for kolonne og stengning. I løpet av beredskapsskrisa har det vært hendelser der ventetid på fly ved enkelte hasteoppdrag vært 6-12 timer.

Ved en anledning ble det nødvendig med ambulansebil og bilen kom avgårde med brøytebil og 4 fjelloverganger 20 mil til Tana. Deretter omlastning til Kirkenes ambulansen og pasienten fremme til sykehuset etter 6 timer Tilbaketransporten til Kjøllefjord med ambulansen endte foran en stengt bom. Kjøllefjord var da uten ambulanse i 15 timer. Veien til Mehamn stengt og derved ingen ambulanse hvis nytt akutt tilfelle skulle inntre.

Vi må selvsagt bruke ambulansefly til de sykeste. I tillegg er det mange pasienter spesielt eldre som ikke klarer strevsomme reiser. Ambulanseflyene er vår ambulansebil til både hastepasienter og de mange som ikke kommer seg til sykehus uten ambulansefly og ledsager. Og til de som tror at vi bruker mye ambulansefly kan vi vise til et helt stabilt forbruk gjennom 20 år. Det gikk til og med ned litt siste 3 år.

Denne tjenesten kan bli verdens beste når alt kommer på plass. Men det er den ikke nå. Operatøren har et langt, usikkert og uaksetabelt perspektiv på opprydningen. Sykehusenes behov for ambulansefly til hasteoveføringer og sikre overflyttingstransporter har økt med 30-60% uten at dimensjonen på tjenesten er økt. Det er nå bred enighet om underdimensjonert tjeneste som må økes permanent slik helseminister Høie har foreslått.

Også i Finnmark vil vi nå ha lik mulighet ved tidskritiske tilstander (hjerneslag, fødseler, akutt svangerskapskomplikasjon, sepsis, ulykker etc.) I løpet av denne perioden med ambulanseflykrise har et helikopter fra Forsvaret kommet som et flott ekstratiltak til akutt syke i Øst-Finnmark og hatt over 50 akutt-transporter med god responstid. Kirkenesflyet har omfattende beredskapsavbrudd og helikoptertransportene har reddet liv. Men det er flyene som er bærebjelken der vi med trykkkabin og rolige forhold behandler og transporterer pasientene til alle sykehus.

Fra før Babcock overtok i juli-19 har det vært en periode på 6 mnd med uakseptabel regularitet som rammer hele behandlingskjeden hardt. Kjære politikere i alle partier. Dette må nå ryddes opp i. Operatøren fortsetter med grove kontraktsbrudd som ingen privat virksomhet ville godtatt. Kontrakten må sies opp.

Babcock må forplikte seg til å bidra til overgangen til ny operatør ved å ta ansvar for all flygning på langbane. Der ser det ut til at selskapet kan fungere. Mange har vært tilbakeholdne fordi det ikke er back up i systemet. Det er ikke riktig. Høie har allerede skaffet 3 ekstraenheter inkludert helikopter i Øst-Finnmark og 1 jetfly i Tromsø. Babcock opererer Altafly nr. 3, men har mye avvik fordi Alta 2 står på bakken ofte.

Så har Lufttransport fortsatt fem stabile kortbanefly og eieren har allerede gitt uttrykk for at selskapet kan gå inn som operatør eller leies inn av Staten som operatør. Dette er en god start og så må de som ønsker et seinere oppgjør i rettsak gjøre det.

På vegne av Finnmark og den nordnorske befolkning vil jeg sterkt anmode alle partier til å samarbeide, slik at ambulanseflytjenesten kommer under kontroll. Diskusjonen om hvordan fremtidig organisering skal bli må komme etterhvert. Fylkesmannen undersøker ni tilfeller der forsinket transport kan være en hovedfaktor i forhold til pasientskade. Det er også et dødsfall under granskning.

Nå er det nok. Nå er det handling som gjelder.

Nittedal 28/1-20

Jan Eggesvik

Kommunelege/Rådgiver

Lebesby/Gamvik kommuner

Spesialist i allmennmedisin