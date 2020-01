Tanker ved årsskiftet

Meninger

Så har vi lagt nok ett år bak oss, samtidig rundet vi det tjuende århundrets andre tiår. En passende anledning til å ta et tilbakeblikk på små og store hendelser i året som gikk. Samtidig kan vi lettet trekke pusten, vel vitende om at det er 10-11 måneder før vi igjen skal bli overforet av populærartister av ymse slag som radbrekker flere av de fineste julesangene i og -salmene. Jeg vil si det slik:

Hvis Trygve Hoff hadde blitt servert noen av de dårlige fremførelser av Nordnorsk Julesalme som eksisterer, så hadde han nok funnet fram lommetørkleet, som i «Hver gang vi møtes». Men da av andre grunner. Julen er jo tiden for tradisjoner, det gjenspeiler seg også i TV- og radioprogrammene. «Grevinnen og hovmesteren» har blitt sendt på NRK lille julaften siden 1980 i det tradisjonelle programmet «Kvelden før kvelden». Denne gang ble programmet avsluttet med en intimkonsert med Sissel Kyrkjebø. En flott opplevelse.

Derfor min bønn til NRK: La en konsert med Sissel bli fast innslag fast innslag i «Kvelden før kvelden»! Kongene tale nyttårsaften er også en tradisjon. Men denne gang ble en tradisjon brutt. Endelig fikk vi se en bokstavelig talt sittende monark. Det er fortjent og det tok seg godt ut. Og kongens tale var som vanlig fylt av kloke ord.

Fra 1. januar 2020 er tallet på fylker redusert fra 19 til 11. Hva det ender med av lettelser, eventuelt ulemper ved at to store fylker som Troms og Finnmark slås sammen, kan jeg ikke svare på, men derimot er jeg ikke i tvil når media stiller oss spørsmålet om hvor vi bor. Jeg flytter ikke, ergo blir jeg boende i Finnmark. Det er like logisk som at folk i Møre og Romsdal kalles romsdalinger eller sunnmøringer.

Like før jul kunne vi lese om begravelsebyrået som beskyldte sin kollega for tyveri av tittelen Altas første begravelsesbyrå. Jeg synes denne uenighet er betenkelig. Den kunne vært holdt utenfor avisspaltene, er nå min mening. Jeg vil rett og slett anmode partene om å forsøke å komme til enighet. Rett og slett begrave stridsøksa.

Frithjof Heitmann