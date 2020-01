Det eneste rette – og på tide

Meninger

Etter å ha nærmest vært bedøvet av Kristelig Folkeparti og Venstre i 6 år var det på tide og la minipartiene få sin vilje. Men nå kan det bli flere blåmandager sammen med Solberg enn de har regnet med. Jeg skrev før valget for 6 og et halvt år siden, at det eneste borgerlige alternativ etter valget er Fremskrittspartiet og Høyre.

Jeg har til de grader fått rett. Det var jo nære på at de fikk flertall alene, men velgerne kan man jo ikke kritisere. Borgerlige regjeringer der KRF, V og Senterpartiet har vært med har alltid endt med kollaps. Denne gang med et sykt barn. En terrorist og sykt barn. Barnevernet i Norge tar barn på 2-3 år fra friske foreldre uten å blunke. Unnskyldningen med moren holder ikke mål, all den stund at moren må i fengsel, kanskje i 8-10 år. Da er barna voksne og ikke avhengig av sin mor som har satt sine barn i et helvete med åpne øyner, for selv og være terrorist som det innebærer en ny Krekar for den norske stat.

Audun Lysbakken og Jonas Gahr Støre ble sur på Siv Jensen fordi hun går ut av regjeringen. Disse to sammen med Sp har hamret løs på Frp i minst 20 år uten å lykkes med det. Begge forstår jo meget godt at nå kan Frp gjøre det store, som de ikke har fått gjennomslag for sammen med KrF og Venstre, spesielt så lenge Hareide styrte. Hareide som skiftet farge for en tid siden må regnes som en blå sosialist. Når Erna går ned i knefall og tar Hareide inn i regjeringen, vil det være et spark til Frp og samtidig en vennetjeneste til Kjell Magne Bondevik.

Han gikk sin parademarsj ut og inn av forhandlinger i månedsvis for å få mer barnetrygd og innvandring, helt til han knuste sitt eget parti i filler, og da som sosialist. Mest fordi han hatet Frp. Slik sett var det jo bare en fordel først for Frp og også Høyre og Erna Solberg, som fikk arbeidsro for å styre landet. Hareide og Lysbakken var på TV før valget i 2013 og var enige om det meste. Det burde de som ville ha en borgerlig regjering lagt seg på minnet. Skandale at ikke Frp og Høyre fikk prøve seg uten disse protestpartiene V og KRF.

Audun Lysbakken har bestandig hatet arbeidsfolk i privat sektor. Sekstimersdagen er hans eneste store mål, med andre ord en fare for velferdssamfunnet. Han hater millionærer i alle næringer, og vil ha så mange som mulig på trygd. Sammen med Støre, Sp i Finnmark, Helga Pedersen og Ingalill Olsen har de i disse årene med Solberg og Jensen i regjering kritisert hver eneste sak som det brukes penger på. Når pengene er brukt opp så er det ikke mer å fordele. En skulle tro at Erna og Siv hadde gjort underslag av statsbudsjettet til sin private økonomi. Til sammen 156 ganger har alle partier unntatt H kritisert FRP, så kanskje det er på tide at de får ta ansvar for samme jobben. Det skal jo bli et sirkus.

Miljøpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti er ikke spiselig for Støre og Vedum pr i dag. Det kan fort forandre seg. SV og SP vil ha fisken tilbake til folket. Det er jo de som kvote bela næringen og ikke minst gjorde fiske til en handelsvare for millionærer. Nå roper de og skriker og muligens angrer. Men det er jo for sent når de har innført forbannelsen til kystfolket, noe som er fastlåst. SV og SP vil ha sjarkromantikken tilbake, noe de hver for seg har ødelagt henholdsvis for SV i 1990 med Bruntlandregjeringen og SP med Bondevik 2 i 2003.

Lenge før SV ble stiftet har norske fiskere som nå er en plage for SV sør og vest for Sinsenkrysset fisket i 1000 år og vært en hardt arbeidende folkegruppe. Takket være disse millionærene fra Rogaland i sør til Finnmark i nord skaffet den norske stat inntekter som har gått tilsynelatende SV forbi. Det er snakk om mange titalls milliarder. Torsk, sild, makrell, lodde, nordsjøsild, kolmule, sei og det vil de fortsatt klare et kvantum på langt over en million tonn. Havområdet er fra langt vest i Atlanteren til øst for Spitsbergen, Sjarkromantikken til SV og SP er noe disse to partiene har vært med å avvikle som nevnt. FRP er det eneste partiet som har ryggen fri for det som disse kritiserer. Jeg vil anbefale SV og ta AP, SP, H og KRF. Da er vi på bølgelengde for en kort stund.

Torbjørn Olsen