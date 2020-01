Meninger

Svar til artikkelen De private har gjort jobben, publisert på Civita.no 20. januar

Hør her Civita. Dere mangler omtale av anbudskonkurransen i 1988 da Norving ble utkonkurrert av Air express. Det var Ap statsråd Tove Strand Gerhardsen som hadde fått råd fra økonomer om raskt økende utgifter fra Norving som også drev med charterflygninger. God tilgjengelighet på ambulanseflyene med 3 fly i Kirkenes og 3 fly i Alta. Så ble det anbudskonkurranse der flyoperatør i Air express mente at 1 - ett jetfly (!) kunne erstatte 2 av propellflyene og han mente å ha med seg Luftfartstilsynet på en vurdering om det var mulig å lande på kortbane. Så ble dette vedtatt av Stortinget i et valgår. 2 propellfly og 1 jetfly. Vi som var ledsagere i ambulanseflyene i riktig dårlig vær visste at et slikt solskinnsværprosjekt ville lamme flygninger i Finnmark. Vi var flere som satt igang en «opplysningskampanje» som vekket en samlet befolkning i Finnmark. Ap falt på meningsmålingene og undertegnede ble invitert til regjeringsbygget av statsråd Gerhardsen. Hun fikk råd om å endre anbudet til 2 Beech fly i Kirkenes og 2 i Alta. Så tok hun saken tilbake til Stortinget som endret anbudskontrakten. Usikkerhet også omkring Luftfartstilsynet hadde godkjent. Uansett ville jetflyet blitt stående på bakken grunnet hyppige værbegrensninger. Det var også et uhell der jetflyet kjørte ut av banen. Seinere havarerte flyet ved innflygning til langbane i Bardufoss med 4 drepte. En tragisk ulykke som rammet hele ambulansetjenesten hardt.

Air express skaffet 4 spesialtilpassede Beech fly med trykkkabin til Finnmark og leverte bra tjenester inntil Lufttransport vant den neste anbudskonkurransen.

Det var ikke folk fra Civita som fikk dette på plass, men en kraftig folkebevegelse som protesterte.

Anbudskonkurranser er ikke noen idyll. Uansett system må det markeres at Staten har ansvaret for denne samfunnstjenesten. Og må kunne gripe inn umiddelbart hvis private aktører ikke leverer etter kontrakt. Det er på høy tid at dette skjer nå og folket forventer at også blå side blir enig med de såkalt røde om hvordan vi snarest kommer ut av denne truende beredskapssituasjonen. Her må det bli tverrpolitisk samarbeid så snart som mulig. Og så får man komme tilbake til fremtidens organisering.

Jan Eggesvik

Kommunelege / rådgiver Lebesby og Gamvik kommuner