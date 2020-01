Tanker rundt den nye idrettshallen

Meninger

Jeg vokste opp på Elvebakken de syv første år av mitt liv, tidlig på femtitallet. Den gang besto Alta av mange små lokalsamfunn med sæpregede kulturer. Lokalsamfunnene var etniske smeltedigler med en herlig miks av samer, nordmenn, finskettede, kvener, russere og sikkert mere til. Kommunikasjon var dominert av hester og båter så det var langt imellom Elvebakken, Rafsboten, Tverrelvdalen og de mange andre lokalsamfunnene. At min mor fra Bossekop ble gift og bosatt på Elvebakken var ikke så vanlig på den tiden. En annen artig kuriositet er at jeg også har en onkel fra Elvebakken som er gift med en daling. Da var det ikke så underlig at det i Alta ble etablert mange idrettslag med lokal tilhørighet, til glede for både små og store.

Da Alta ble slått sammen med Talvik kommune på sekstitallet ble både kommunens folketall og areal doblet og kommunen ble en storkommune i finnmarkssammenheng. At Komagfjorden og Kvalfjord kom enda lengre unna sentrum er en annen historie. Etableringen av ungdomskolen på Sentrum var med på å skape en fellesskapsfølelse blant altaungdommen. Her møttes de i en kulturell smeltedige som var med på å utviske forskjellen mellom Kronstad, Aronnes, Bossekop, Bukta, Tverrelvdalen, Hjemmeluft, Rafsboten etc. Obligatorisk videregående skole på Sentrum har videreførte også denne utviklingen.

Beslutningen om å etablere City, dagen bysentrum, nede på myra ved Midtbakken, var den spede starten på utvikling av et bysentrum. Etableringen av høyskolen som ble dagens universitet, de gedigne helsebyggene, store kjøpesentre, hotel og et fantastisk badeland har gjort at Alta etter hvert har utviklet noe som med rette kan betegnes en bykjerne. Det som gjør bykjernen Alta helt unik er de store arealer som enda er tilgjengelig i sentrumsnære områder. Friområdet på Aronnes henger sammen med friområder på Elvestrand, Sandfallet, Raips, Øvre Alta, Raipas, Skoddavarra, Tverrelvdalen og Komsa, alle virkelig naturperler om en tenker på den videre utvikling av byen Alta. Samarbeide med lokale bønder er en selvfølge ved tilrettelegging. Hvem vet, kanskje det også kan åpne seg vinn vinn muligheter på den fronten. I tillegg kommer Altaelva og de sentrumsnære fjellområdene. Ny E6 har også gjort avstanden til Haldetoppen og de fantastiske fjellområdene der kort. Alt dette gir rammebetingelser til å gjøre byen Alta til noe helt unikt. Bare det at Finnmarksløpet har start og mål i sentrum av vår by understreker hvor spesielle forutsetninger byen Alta har. At Finnmarksløpet har banet vei og utviklet seg til en merkevare viser hva som er mulig. Så har vi fått Offroad Finnmark som er i oppstartsfasen, men det understreker helårsaspektet.

Da jeg første gang hørte om de fantastiske og ambisiøse planene som ble presentert angående en viderueutvikling av en stor idrettspark nede på Aronnes ble jeg slått av beundring. Her har noen virkelig våget å tenke stort. Dette kan være spiren til et helt unikt konsept hvor bare fantasien setter grenser. Her er plass til både vinter og sommeraktiviteter med byens sentrum som nærmeste nabo. Her kan Alta få til en smeltedigel av idrettsaktiviteter hvor hele Alta kan få et felles arena. Om de er fra BUL, Alta IF, Rafsboten, Tverrelvdalen, Frea etc spiller ingen rolle. En idrettsbuss ala bussen til alpinanlegget er kanskje en ide slik at foreldre slipper unna med kjøring.

Så til diskusjonen om plassering av Altas nye idrettshall. Min mening er at en del av debatten er tilbake på et gamle sidespor. Sant nok har østsiden historisk fått litt lite, men jeg mener en i denne debatten bør gravlegge gamle stridsøkser og heller tenke på utviklingen av det felles idrettsmiljøet i byen Alta. Et viktig poeng i denne diskusjonen er at en storsatsing på en framtidsrettet løsning nede på Aronnes vil åpenbare helt nye forretningmuligheter, både for privat og offentlig virksomhet. Nærheten til den fantastiske naturen med sjø, elva og fjell, med Altaparken som utgangspunkt, vil gi rammebetingelser som er, og jeg vil atter gjenta, helt unike for Alta. En ambisiøs helhetsplan hvor Alta-samfunnet våger å tenke stort, kanskje enda større en dagens planer, vil garantert åpne opp for tilgang til både offentlige og privat kapital. Norge er full av investeringsvillig kapital så lenge en kan tilby gode konsepter. For Altas del er bare lokal kreativitet som setter begrensninger da alle andre forutsetninger ligger vel til rette. Alta er kun 2 korte flytimer fra det sentrale østlandet. Der sitter de gjerne mange timer i bil for å nyte natur som ikke har noen mulighet til å konkurrere med Altas mangfoldige natur.

Et godt eksempel på hva som er mulig er den lille plassen Levi plassert midt ute i den finske ødemarken. I løpet av få år har en miks av offentlige og private midler skapt et beundringsverdig konsept. Plassen er nå en magnet som tiltrekker seg turister fra hele Nordkalotten på vinterhalvåret. Når en sammenligner Alta med Levi så er det vel ingen tvil om at Alta på alle mulige måter har adskillig bedre rammebetingelser for å skape et stort helårsprosjekt, om vi våger. En viktig forutsetning er dog at Altasamfunnet evner å dra lasset sammen og at både offentlig og privat virksomhet samarbeider.

Selv fantaserer jeg om turer med hest, hund og reinsdyr til det fantastiske ishotellet og sameleiren på Øvre Alta langs Altaelva. Når jeg nu først er innom Altaelva så ble jo den lokalt kun betraktet som et matfat av oss altaværinger. Uansett hvor i verden jeg i dag møter lakseinteresserte mennesker så har de alle hørt om merkevaren Altaelva. Tilrettelagte snøskuterturer til de fantastiske fjelllområdene ville også bli en sikker turistmagnet. Nordlyset i en lavvo på vidda med samisk mat etter en skutersafari ville bli en eksklusive salgsvare. Kanskje en til å med kunne stoppe underveis å fiske egen forsyning på et fjellvann.

For oss altaværinger er det kanskje en fremmed tanke men det hadde kanskje vært like greit å starte fra et snøskuterhotell i Sentralalta og slippe både henger, ekstra lagerplass og mere til? Alt denne virksomheten kan altså ha utgangspunkt fra bykjernen i Alta. Å lage fristende pakkeløsninger for både sommer og vinteraktivitet med utgangspunkt i Alta natur burde altså ikke være noen umulighet. Dette kan som sagt komme både altaværinger og lokal næringen til gode. At dagens ungdom i Alta har mulighet for å lære seg entreprenørvirksomhet som fag både på videregående skole og universitet lokalt er også et viktig poeng i denne sammenheng.

En god start for slike framtidsmuligheter ville være å plassere den nye idrettshallen på Aronnes.

Kurt Olaussen