– Er pasienter i Alta-regionen slått sjakk matt?

Meninger

I går tok Frp farvel med regjeringen. Frp sine tillitsmenn og kvinner skal igjen bekle de røde stolene i Stortingssalen – og vi får muligens mer åpenhet og demokratiske diskusjoner inn i stortingets gemakker.

Med Frp i Stortingssalen er det imidlertid ikke sikkert at Alta-regionen vinner fram i saken om fødeavdeling og akuttfunksjoner samt geriatri til Alta. For hvorfor skal det bli bedre for syke mennesker med Frp i stortingssalen når de ikke leverte noen store seirer til Alta mens de var i regjering? For sykehussaken i Alta har ikke hatt gode kår i en regjering bestående av de fire partiene H, Frp, Venstre og Krf. Det til tross for at både Venstre og Frp har lovet velgere i Alta å jobbe for dem. La oss se litt på det. I regjeringsplattformene fra 2018 og 2019 gikk regjeringene inn for følgende:

”Det skal gjennomføres en "prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialist- helsetjeneste-tilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der (I Alta )”. Det er lov å lure på hvor det ble av både prosessen, utbygging av spesialist- helsetjeneste tilbudet som befolkningen i Alta skulle få dekket en vesentlig større del av.

1. For hva skjedde da helseminister Bent Høie (H) svekket regjeringserklæringen fra Jeløya 2018 ved å si: "at akuttilbudet og fødeavdelingen skal bestå i Hammerfest og ikke svekkes?" Det var med undring å se at det var få om noen protester å spore fra regjeringspartiene Venstre og Frp.

2. Ved utvidet regjering med Krf i 2019 kom tillegget til regjeringsplattformen med følgende tekst: ”I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.” Helseministeren, som ikke reagerte da 7000 mennesker i Alta-regionen gikk i tog for konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark før valget i 2017, reagerte sporenstreks da ansatte leger, Finnmarkssykehusets toppledelse og fagforeninger samt AP og SV ba om en konsekvensutredning av sammenslåingsplanene. Konsekvensutredning ble det – og Helse Nord, UNN og

Finnmarkssykehuset fikk utrede seg selv – uten at Frp og Venstre reagerte. Spørsmålet vi må stille er om Frp utenfor regjering vil fortsette å jobbe opp mot helseminister Bent Høie i saken om at Finnmarkssykehuset skal legges under UNN? Eller er regjeringsbruddet så gjennomført og endelig at Bent Høie ikke ønsker å snakke med Frp om dette eller er det slik at Frp faktisk har gitt opp hele plattformen som ble lagt på Granavolden i januar 2019?

3. Frp lokalt i Alta har formidlet at prosessen om sjåførbytte mellom ambulanse er en vinnersak for Frp. Men er det tilfelle? Nei, det er ikke tilfelle - så langt gjennomføres fortsatt møtekjøring med omlasting av syke mennesker på Skaidi. Det er lov å undre på om helseminister Bent Høie faktisk vil gjennomføre en bestilling til Helse Nord om å utrede en alternativ løsning for møtekjøring med ambulanse som innebærer sjåfør- og mannskapsbytte - slik at pasienten kan bli liggende i ro i samme bil under hele transporten. Hvis prosessen med sjåførbytte også er en tapt sak for syke pasienter i Alta og Kautokeino- regionen – hva har da Alta-regionens innbyggere igjen etter seks år med Frp i regjering?

Hvilke alternativer er det for syke mennesker fra Alta-regionen? Jeg skal ikke analysere Arbeiderpartiets lovnader til Alta-regionen. Det har jeg gjort tidligere. Men etter det aviser formidler etter Jonas Gahr Støre sitt visitas i Alta den 15.januar, så ser det mørkt ut for drømmen Ap-politikere i Alta har om en fullverdig fødeavdeling i Alta i 2023.

Og ellers er vel fasiten noe slikt:

Grovt sett kan man si at 108 stortingsrepresentanter nå representerer opposisjonen på Stortinget. Kun 61 representanter hører til mindretallsregjeringen. Hvem vil sørge for at Alta-regionen får fødeavdeling med akuttfunksjoner? Helt ærlig? Det ser mørkt ut. Verken SV, Rødt, MDG eller AP vil gi Alta noe som helst. Frp har ikke levert. Høyre og Krf støtter det bestående - og Venstre har i likhet med Frp ikke levert noe nevneverdig.

Da står vi igjen med Senterpartiet og deres løfter. Sp er nok det eneste partiet som lokalt og på fylket har støtte i sin stortingsgruppe om at Alta skal ha fødeavdeling. Problemet er at Sp sin leder samtidig mener at fødeavdelingen i Hammerfest skal bestå – og da får vi vel et matematisk problem. For det er vel egentlig slik at hvis flere kvinner føder i Alta blir konsekvensen at det blir færre fødende ved Hammerfest sykehus. Enkel matematikk.

Så hva nå? Er syke mennesker i Alta-regionen gjort sjakkmatt – eller er det slik at det finnes nye muligheter fram mot neste stortingsvalg – og i tilfelle – hvem kan pasienter i Alta-regionen faktisk stole på? Det er nå de enkelte parti formulerer sine program til stortingsvalget i 2021. Hvilke partier er verdt en stemme fra Alta-regionens velgere er vanskelig å si.

Det blir derfor en spennende politisk vår – og husk – som alltid er juni den farligste måneden på Stortinget. Da bankes lovendringer og saker som er jobbet med i inneværende stortingsperiode gjennom. Det er altså ikke lurt å sove mens det politiske spillet foregår - et spill som påvirker oss velgere – oftest negativt.

Høsten 2017 skrev jeg at politikere på Stortinget og i regjering alltid skulle ha lyst til å snakke med oss i Postkortaksjonen eller det som ble Pasientfokus. Men det er kanskje slik at velgere også skal ha lyst til å snakke med politikere – og i det ligger en stor forskjell.

Irene Ojala

Pasientfokus