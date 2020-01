– Å drifte dette er ikke for hvem som helst

Meninger

Det er mye vær i Norge, og alt fra snø og kolonnekjøring til vind, skogbrann, flom, tekniske feil og ondsinnede handlinger kan påvirke det å drive telekommunikasjon i dette landet.

Det er imidlertid to hovedårsaker som ofte går igjen når deler av telekommunikasjonen faller ut; gravemaskinførere som graver der de ikke skulle gravd og dermed skader fiberkabler, og strømnett som ikke alle steder er robust nok. Selv med oppetid på over 99,8 prosent forstår vi svært godt hvordan det føles når mobilnettet eller annen telekommunikasjon forsvinner. For mange er elektronisk kommunikasjon selve livsnerven for både jobb og privatliv, kanskje spesielt i distrikts-Norge.

Telenor Norges driftsorganisasjon følger nøye med på «helsetilstanden» i alle deler av våre nett og tjenester, hver time, hver dag, hele året. Operasjonsledelsens jobb er å overvåke og koordinere feilretting til alle døgnets tider på store og små hendelser hver dag, hvert minutt - året rundt.

Da lynnedslag sist uke slo ned et utall ganger langs kysten fra Møre til Nordland fikk det store følger lokalt. I Flatanger slo lynet ned i en mast. Kabler, likeretter (omformer) og store deler av reflektor som sender signalene videre til andre omkringliggende basestasjoner brant opp. Været var for dårlig til at vi kunne benytte helikopter, og vi satte i gang et stort apparat med vår entreprenør og interne ressurser. Transport av deler pågikk gjennom natten med bil og ATV, for å komme frem med mannskapene.

Eksemplene på helter i natten er mange. Når det blåser og regner står de på så langt er ser det sikkerhetsmessig forsvarlig. Å drifte et telekommunikasjon i Norge fra Svalbard i nord til Lindesnes i sør krever enorme ressurser og vi strekker oss svært langt – hele tiden. Vi har avtaler med helikopterselskaper, kabelskip og taubaner. I tillegg har vi et svært godt beredskapssamarbeid med Forsvaret slik at vi kan komme frem ved hjelp av beltevogn hvis været er helt umulig. Vi skal aldri la noe være uprøvd, men vi kan ikke sette personellets liv og helse i fare.

For å gi flest mulig tilgang på mobildekning i distrikts-Norge og i fjellområdene er basestasjonene også plassert på fjelltopper med fri sikt. Derfor har vi mobilnett i verdensklasse m.h. til dekning og kapasitet. Det er dermed også krevende å komme seg frem til disse basestasjonene når feil skal utbedres. Slik er det å bygge og drifte mobildekning i et land som Norge.

Bjørn Amundsen

Dekningsdirektør

Telenor Norge