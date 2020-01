– Vil true eksistensen til enkelte bedrifter i Øksfjord

Meninger

Loppa kommune har engasjert rådgivningsfirmaet Rambøll for å få laget en konsekvensanalyse av et eventuelt nytt ferjesamband Hasvik - Langnes. Rambøll gir følgende vurdering av en slik endring i ferjesambandet:

• Samfunnsøkonomisk dårlig lønnsomhet

• Økte tilskuddsbehov for fylkeskommunen

• Økte utslipp/ økt energiforbruk

• Uhensiktsmessig å kjøre ferje langs land, hvor man har et alternativt vegtilbud

• Svært negative lokale konsekvenser for befolkning og næringsliv i Loppa kommune.

Rambøll sier dette i konsekvensvurderingen:

"Ulempene ved et slikt nytt ferjekonsept er vesentlig høyere enn de eventuelle fordelene en liten gruppe trafikanter kunne oppnå. Vi kan derfor ikke se at det finnes gode grunner til å etablere et slikt ferjekonsept.

Dersom det er vilje til å bruke mer penger på transporttilbudet i regionen, ville det være vesentlig mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge midlene i å utbedre og rassikre fylkesveg 882 slik at man får en permanent bedring av påliteligheten på vegstrekningen."

Loppa Arbeiderparti ser store negative konsekvenser for Loppa kommune ved etablering av ferje Hasvik - Langnes, både for innbyggere og bedrifter. Enkelte bedrifter i Øksfjord har Sørøya som et stort og viktig oppdragsmarked, og endring av ferjesambandet vil få alvorlige konsekvenser og vil kunne true deres eksistens.

Vi kan heller ikke se at det finnes gode samfunnsøkonomiske argumenter for etablering av et slikt ferjetilbud, jfr. konsekvensvurderingen fra Rambøll.

Vi vil gi Hasvik kommune uforbeholden støtte i kravet om ei større og mer hurtiggående ferje, men da i sambandet Hasvik-Øksfjord. Dette, kombinert med rassikring og annen utbedring av fylkesvei 882 mellom Øksfjord og Langfjordbotn, vil gi den beste og billigste løsningen for befolkninga og næringsliv i både Hasvik og Loppa.

Styret Loppa Arbeiderparti