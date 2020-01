– Nå må vi sikre de meget flotte permanente tiltakene Høie lover oss

Meninger

Finnmark og Nord-Norge må for en gangs skyld prioriteres for god beredskap. Mitt ståsted er at Finnmark fortjener en god luftambulansetjeneste.

Diskusjonen har vært hard, men også nyttig. Min lærdom er at det er på høy tid at det kommer en helikopterbase til Øst-Finnmark. Videre vil et jetfly i Tromsø bidra til at alvorlig syke kan overflyttes effektivt mellom sykehusene og også betjene andre langbaner og Svalbard.

I 1988 fikk vi to fly på 24-timers beredskap i Alta og Kirkenes. I løpet av siste 20 år har Alta vokst med cirka 8.000 innbyggere. Samtidig er det blitt fjernet ett fly i Kirkenes og et halvt fly fra Alta.

Alta er Finnmarks største by, men har ikke sykehus.

En forutsetning for at dette skal kunne gå har vært en sikker ambulanseflytjeneste. Et av Høies ekstratiltak er at Altabasen har fått ett ekstra dagfly med 12-timers beredskap.

Og forslaget fra Høie er da på Kirkenes:

Ett helikopter på 24-timers beredskap og

Ett Beech fly med 24-timers beredskap.

I Alta:

Ett Beech 24-timer og to Beech på 12-timers beredskap. (Årsrapporter har vist mindre aktivitet natt, derfor denne fordelingen.)

Undertegnede har oppsummert dette i et åpent brev til Høie og han forlenger alle ekstratiltak over vinteren som beskrevet. Jeg forstår at det er en intensjon å få alle tiltak permanent. Jeg støtter dette fullt ut.

– Babcock har ikke levert

Babcock har ikke levert etter kontrakt verken med eller uten ekstratiltak. Vi får nå en bra sikkerhet for pasientene, og så må helseministeren avgjøre om Babcock vil klare sine oppgaver.

For meg betyr dette at alle mine spørsmål i mitt åpne brev til Høie er imøtekommet.

Så blir det alltid en diskusjon om hvordan finansieringen av disse nye tiltakene skal skje. Det synes jeg Stortinget må delta i.

Men nå har Finnmarks beredskapssårbarhet blitt solid dokumentert. Jeg håper det ikke blir sterk motstand mot dette som egentlig er et håndslag til Finnmark som befolkningen fortjener.

Jan Eggesvik, kommunelege og rådgiver i Lebesby og Gamvik kommuner.

