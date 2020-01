Å besøke Nordkapp skulle være gratis: – Scandic bryter opplysningsplikten

Meninger

Scandic fortsetter å ta betaling fra besøkende på Nordkapp, og informerer ikke tilstrekkelig om at det nå er gratis å ferdes ute på platået, skriver Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Operatøren på Nordkapp-platået, Scandic, fortsetter å ta penger fra besøkende. Dette til tross for at Fylkesmannen i Troms og Finnmark i desember opphevet Scandics løyve til å gjøre dette for de som vil besøke platået utendørs.

Det skal være gratis å komme inn på Nordkapp-platået til kommunen har gitt en aktør nytt løyve til å eventuelt ta en rimelig inngangssum.

– Men operatøren opplyser ikke aktivt om dette verken på sine hjemmesider, eller, etter det vi kjenner til, i bommen inn til Nordkapp-platået, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Økte prisen i 2020

I 2019 kostet en ordinær inngangsbillett til Nordkapp kr 285,- som inkluderte en friluftsavgift på kr 180,-.

19. desember opphevet Fylkesmannen i Troms og Finnmark operatøren Scandic sin tillatelse til å kreve inn friluftsavgiften for parkering og ferdsel utendørs på Nordkapp-platået. Dette ble gjort etter anmodning fra Norsk Friluftsliv, som mente at Scandics praksis var i strid med Friluftsloven.

Men i stedet for å redusere prisen med kr 180 kroner, har Scandic for i år valgt å sette opp prisen til kr 290.

Nordkapp kommune gjorde en avtale med operatøren på platået i 2014 om at

«Informasjon om adkomstavgiften skal være godt synliggjort (skilting/ kunngjøring) på en aktiv og tilfredsstillende måte for de besøkende. Dette skal gjøres i samarbeid med lokalt destinasjonsselskap.»

– Opplyser ikke besøkende tilstrekkelig

På sine hjemmesider har Scandic kun betalingsinformasjon for ordinære billetter, for de som også ønsker å besøke Nordkapphallen. At det nå er gratis for de som kommer for å bedrive friluftsliv og vil benytte seg av allemannsretten, opplyses ingen steder.

Scandic opplyser om at alle ansatte har fått beskjed om at gjester som spør, og kun vil være utendørs, skal tilbys adgang uten friluftsavgift.

– Vi er heller ikke kjent med at reiseoperatører som bringer gjester til Nordkapp er blitt gjort kjent med mulighetene til å oppleve Nordkapp-platået gratis, sier Heimdal.

– Scandics praksis demonstrerer etter vår oppfatning en forakt for Fylkesmannens beslutning. I tillegg er dette et klart brudd på avtaler som tidligere er inngått mellom operatøren og kommunen. Vi forventer at Scandic umiddelbart rydder opp i dette, og at både Scandic og andre lokale reiselivsoperatører umiddelbart sørger for at allmennheten får korrekt og aktiv informasjon om mulighetene til å oppleve felleskapets naturverdier kostnadsfritt, sier han.