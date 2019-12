La ikke årets siste dag bli årets verste dag for dyrene

Meninger

Hvert år etter nyttårsfeiringen meldes det om dyr som er blitt skadet eller drept som følge av fyrverkeri. Panikkslagne dyr kan bryte seg ut og i flukten rive seg opp på gjerder eller bli påkjørt. Kalver er blitt trampet ned av kyr som har fått panikk av fyrverkeri. Mange dyr må dopes ned og noen dør rett og slett av skrekk.

Ville dyr er enda mer utsatt. Fugler som har gått til ro for natten jages opp når fyrverkeriet eksploderer rundt midnatt, og i stummende mørke kan de fly inn i bygninger, trær og kraftlinjer.

Forskere mener at dette kan være årsaken til massedød av fugler flere steder i verden etter nyttårsaften. 1. januar 2011 falt rundt 5000 døde fugler ned over byen Beege i Arkansas. Samtidig ble det funnet 500 døde fugler på et begrenset område i Louisiana og 50-100 døde kaier i Falköping i Sverige. Året etter ble det igjen meldt om massedød av fugler i Arkansas på samme dato.

Et internasjonalt forskerteam basert i Nederland brukte værradar til å overvåke bevegelsene til ville fugler på nyttårsaften. Data viste at titusener av fugler eksploderte i flukt rundt midnatt når fyrverkeriet startet. De panikkslagne fuglene nådde høyder på 500 meter der de fløy i tette flokker i 45 minutter.

Noen minutters feiring for menneskene betyr dager med redsel for dyr. Også for mennesker som har opplevd krig kan nyttårsaften være veldig traumatisk. Det er ikke verdt det. Vi må finne fredelige måter å markere det nye året. To svenske byer har byttet ut raketter med stillferdig og miljøvennlig lys- og lasershow, av hensyn til dyr og natur. Norske kommuner bør følge etter.

Jenny Rolness

Dyrenes Rett