– Du kan forvente stående applaus fra befolkningen i hele Finnmark

Meninger

Helseminister Bent Høie uttalte på pressekonferansen 18.12 at erfaringene med legehelikopteret i Kirkenes har ført til at ekspertene har endret mening om legehelikopter i Finnmark. «Helse Nord skal vurdere om det er behov for et ambulansehelikopter i Kirkenes».

Det er altså Helse Nord RHF som vurderer behovene, og de faglige vurderingene deres har frem til nå vært at legehelikopter ikke passer inn i Finnmark pga. de klimatiske forholdene. Sitat "Vi baserer oss på erfaringene vi har gjort og vurderer om denne beredskapen er så viktig at vi bør ha den permanent"

Nyhetene ble møtt med begeistring i Kirkenes. Ordfører i Syd-Varanger, Rune Rafaelsen uttalte at det er snakk om å stasjonere legehelikopteret i Kirkenes permanent. Han uttalte videre sitat "Det har vært en grundig oppvask i tjenesten også er det snakk om at Kirkenes sykehus skal bli nivå 2, og at jetflyet blir stasjonert i Tromsø. Om alt dette blir permanent så har den kampen og bråket som har vært, vært fornuftig" sitat slutt.

Øst- Finnmark regionråd tar til ordet for at forsvarets helikopter blir stasjonert permanent i Kirkenes. Vel i tillegg bør det i hvert fall som en kortsiktig løsning også vurderes om et jetfly kan bli stasjonert i Kirkenes inntil sykehuset har en intensivavdeling på nivå 2. Budskapet på pressekonferansen beviser med all tydelighet at alt ministeren foretar seg er på bakgrunn av de vurderinger og rådene fra «ekspertene» som han uttalte.

Det er uansett med undring å registrere at betjeningen av Svalbard nå skal foregå fra Tromsø og ikke fra Alta slik det tidligere har vært gjort med et av kortbaneflyene. Ministeren har fått gode råd når det gjelder Kirkenes fra de såkalte «ekspertene» og trenger dermed ingen flere vurderinger fra dem for å konkludere.

Hvorfor skal jetflyet som ble innført med Babcock plasseres i Oslo, eller som helseminister Bent Høie nå antyder, i Tromsø? På Østlandet har de sykehus plassert tett som hagl og alt tenkelig utstyr som spesialambulanser for slagpasienter osv. Der gjelder det: når sekundene teller.

Troms har UNN, en redningshelikopter base er vedtatt etablert i Tromsø, legehelikopter, luftambulanse og det meste annet utstyr. I tillegg har de Harstad Sykehus som også, i følge Nasjonal helse og sykehusplan 2016-2019, er eller blir oppgradert til Stort akuttsykehus/universitetssykehus. Troms fylke har dermed en usedvanlig god akuttberedskap, kanskje på bekostning av befolkningen i Finnmark?

Det samme så vi ved etablering av PCI senteret ved Nordlandssykehuset i Bodø. Et samlet fagmiljø og høringsinstanser påpekte en svekkelse av beredskapen for befolkningen i Finnmark. Leder for Legeforeningen i Finnmark Paul Olav Røsbø hadde en treffende betegnelse på akuttberedskapen for Finnmark i julen: «Finnmark er stedet gud glemte, fanden forlot og forsvaret overtok.»

Det kunne nærmest ikke vært uttrykt klarere.

Også LAT HF sin lemfeldige omgang med fakta viser med tydelighet at de ikke er sitt ansvar bevist. Kommunelege i Berlevåg Hanne Heszlein-Lossius kom med en lignende beskrivelse når hun uttalte: «God jul fra Juell». «Vi i nord skal leve med den svekkede beredskapen regjeringen og luftambulansetjenesten i Bodø har gitt oss i julegave».

Videre spør Hanne og Jakob Thorkildsen kommuneoverlege i Berlevåg: «Som medisinske ansvarlige undrer vi oss over hvem det er som "må leve med" dette? Er det de akutte syke pasientene som allerede kjemper for å overleve? Er det de som ikke vil overleve at ambulansefly er ute av drift? Er det vi, som har vaktansvaret, som skal leve med dette?».

Deres bønn om hjelp avsluttes med «Og vit at det bare er dere i "politisk ledelse" i Helse- og omsorgs departementet i Oslo og ledelsen i Luftambulansetjenesten HF i Bodø som har makt til å endre denne situasjonen. Mens vi i nord skal leve med alle eventuelle konsekvenser av den svekkede beredskapen dere har gitt oss i julegave».

Sterke ord fra fagfolk i Finnmark.

Ingen vil snakke om at befolkningen i Alta regionen og da spesielt de kommunene uten flyplass må leve med en slik utilfredsstillende akutt-beredskap 24/7 år ut og år inn.

Helsetabber har kostet minst 10 liv i Finnmark, men ingen vil snakke om hvor mange liv som har gått tapt på grunn av lang reisevei eller stengte fjelloverganger. Det er i tillegg alt for mange historier om pasienter som har fått varig nedsatt eller totalt ødelagt helse på grunn av denne situasjonen. Her må det nevnes at kommunene Kautokeino, Karasjok, Loppa og Kvænangen er uten flyplass så spesielt for disse kommunene ville nok et legehelikopter i Alta i noen tilfeller utgjøre forskjellen på liv og død.

Med et legehelikopter og et jetfly i Alta kunne pasienter fra Vest Finnmark og Nord-Troms raskt og effektivt blitt transportert videre til UNN Tromsø, eller andre steder i landet. Dette gjelder spesielt når uværet herjer og E6 er stengt eller kolonnekjørt over Sennalandet og Hatter. Utbedringen av E6 Kvænangsfjellet starter allerede til neste år og indre riksvei er stort sett alltid åpen helt fra Nordkapp/Måsøy via Porsanger til Alta. Flyplassen i Alta har landets beste regularitet med over 98 %.

Det er per i dag stasjonert to kortbane fly i Alta, ett er betjent 24/7 og dekker hele Norge. Det andre flyet er betjent bare på dagtid og skal dekke Nord Norge. Det er utrolig nok fortsatt bare det ene flyet som har døgnberedskap selv om et nærmest samstemt storting fremførte et budskap om at Alta hadde beredskap 24/7 med to fly allerede 07.12.17.

Hører dere Bent Høie, Helse og omsorgs komiteen og flertallet på stortinget: Vi husker fortsatt deres budskap fra stortingets talerstol om at Alta har to ambulansefly i beredskap 24/7. Ambulanse flybasen i Alta har frem til i dag også betjent Svalbard. Det ene «dagflyet» kunne dermed med fordel blitt værende i Alta eller vært stasjonert i f.eks. Lakselv, Kirkenes eller Tromsø.

Det er ikke foretatt noen ROS analyse av hverken det uvær utsatte Sennalandet eller manglende akuttfunksjoner på Klinikk Alta. Ved å stasjonere et legehelikopter og et jetfly i Alta ville det vært et stort skritt i riktig retning for Vest-Finnmark mens Alta venter på en fødeavdeling og de akuttfunksjoner som må følge med.

Det vil selvfølgelig koste penger og Finnmarkssykehuset bør da ha en ettårig time-out før de kan vurdere oppstart av Nye Hammerfest Sykehus. Nei Bent Høie, du kan ikke forvente deg høylytt jubel fra «ekspertene» til Helse Nord RHF, Luftambulansetjenesten HF eller Finnmarkssykehuset HF. Men en ting kan du forvente, og det er en stående applaus fra befolkningen i HELE Finnmark, kanskje med unntak fra Hammerfest.