Det mangler fortsatt mange steiner i byggverket

Meninger

Det var vel Bjørnstjerne Bjørnson som sa noe sånt som at; på seierens dag teller vi ikke våre nederlag. Nå føler neppe Altas innbyggere at den offisielle nylige åpningen av Klinikk Alta som en seierens dag, men de iherdige sykehusforkjemperne kan i alle fall øyne den i nær framtid. Personlig har jeg som journalist bivånet hver eneste stein som har blitt lagt på byggverket. Den første steinen kom i rabaldermøtet i formannskapet da den tidens Ap-topper i Alta, Lars Bakken og Odd Arne Rasmussen, skapte hurlumhei i både fagbevegelse og Finnmark Ap. Provokasjonen var å sette av tomt til privat sykehus i Alta. Det ble det ikke noe av, men Eva Nielsen, mor til dagens Alta-ordfører, fikk æren av å klippe snora under åpningen av Opptreningssenteret i Finnmark etter å ha kjempet fram prosjeket. En viktig byggestein i det som kan bli et framtidig sykehus i Finnmarks befolkningssenter.