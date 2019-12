Meninger

Du og jeg kan gi oss bedre sykehustjenester - ved å bruke Finnmarkssykehuset!

Skal tilbudene i Kirkenes, Karasjok, Alta og Hammerfest og andre steder opprettholdes og styrkes, må vi som bor her, bruke Finnmarkssykehuset vårt. Bruker vi ikke det vi har, mister sykehuset inntekter. Dagens tilbud innen psykiatri og rusomsorg og annet vil måtte reduseres, kanskje kuttes enkelte steder. Akutt-tilbudet også. Vil du og jeg oss selv og andre så vondt?

Finnmarkssykehuset scorer høyt på mange kvalitets indikatorer. Så det er ingen helserisiko å velge vårt eget.

Hver gang vi bruker fritt sykehusvalg ut av Finnmark, påføres Finnmarkssykehuset en dobbelt kostnad: De må både betale for Oslo-reisen og de mister inntektene fra staten. Økte kostnader for Finnmarkssykehuset gir reduserte tilbud til deg og meg den dagen vi virkelig trenger det, når minuttene teller. For Finnmarkssykehuset er det akutt-tilbud vi har. Vi får ikke noe annet.

Det kan være lenger ventetid på Finnmarkssykehuset enn andre steder i landet. Man kan skjønne at folk som sliter, ikke orker å plages lenger enn høyst nødvendig. Samtidig er det en dårlig sirkel: Mindre inntekter gir mindre penger til å ansette flere sykepleiere, psykologer, leger, slik at ventetiden blir enda lenger.

Noen har helseforsikring gjennom jobb, som det er et visst forventningspress å bruke. Minst mulig sykefravær! Det er forståelig. Bare vær klar over at helseforsikring betyr ikke at det er forsikringen som betaler for behandlingen din. Det betyr bare at noen andre tar jobben med å finne alternativt behandlingssted, de får inntekten, og reiseregningen din sendes uansett til Finnmarkssykehuset.

Vi som bor i Finnmark er helt avhengig av alle ambulanser, klinikker, leger og sykepleiere og andre som jobber i og for Finnmarkssykehuset. Og det er også vi som sitter med nøkkelen til en bedre økonomi for våre sykehustjenester.

Før noen begynner kritisere Finnmarkssykehuset for vikarbruk, vær klar over at vikarbruk skjer i hele landet. Fordi det har, over flere tiår, vært utdannet for få sykepleiere, leger og legespesialister i Norge. Spør gjerne partiet du heier på, om akkurat det! Finnmark AP har vært tydelig på at vi trenger flere utdanningstilbud og rekrutteringstiltak. Men her må alle partier med!

Dagens ordning med stykkprisfinansiering har mange dårlige sider. "Kampen om de syke" gir også fristelsene for overbehandling. Men systemet er der og bestemmer økonomien for sykehuset vårt nå i dag. Så lenge Finnmarkssykehuset får penger inn etter hvor du og jeg bestemmer oss for å bli behandlet, er det ditt og mitt ansvar å bruke det.

Hvis vi egentlig vil ha et sykehus i Finnmark?

Et kontroll-spørsmål: Vil du virkelig takke nei til ambulansebilen som kommer for å kjøre deg til Finnmarkssykehuset hvis du blir akutt syk? Svarer du ja på det, er det greit. Da skal du bare la fritt behandlingsvalg del-finansiere sydenturen din.