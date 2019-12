Nettrollenes festaften

Meninger

Ari Behn er død. Meldingen kom onsdag kveld; han tok sitt liv første juledag. Livet ble for vanskelig, og bare 47 år gammel klarte han ikke mer. En personlig tragedie, selvfølgelig. Og en tragedie og et voldsomt sjokk for hans tre unge døtre, hans mor, far, søsken og andre slektninger og nære venner.

Ari Behn er død Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag. Han ble 47 år.

Men selvfølgelig dukket de opp også her, nettrollene. Opp av den ekle gjørma i kommentarfeltene og på avisenes facebooksider kom de kravlende, disse bunndyrene, med sine skjellsord og ufyselige fordømmelse. Jo da, vi kjenner dem godt fra mange andre sammenhenger; disse moralsk indignerte, som i en slags forvirret selvrettferdighet «snakker rett fra levra og bare kaller en spade for en spade».

Feiging, kalte de ham. Drittsekk. Fullstendig ufølsomme for at de midt i en familietragedie ikke bare tramper og pisser på et menneske de aldri har møtt og langt mindre kjenner – men også på hans etterlatte i bunnløs sorg.

Hvert eneste år tar mellom 500 og 600 mennesker i Norge sitt eget liv. I gjennomsnitt én til to personer hver eneste dag. Jeg kjente et par av dem; varme, flotte, følsomme og omsorgsfulle mennesker, som bare ikke taklet livets mange utfordringer. For deres etterlatte er sorgen og savnet ikke til å bære. Det siste de trenger i sitt livs krise er disse nettrollenes stupide fordømmelse. Men det er nok for mye å håpe på. «Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt, mens de kloke er fulle av tvil», sier et gammelt ordtak.

Så sant som det er sagt. Nettrollene er aldri i tvil.

Magnar Leinan