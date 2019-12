Bolyst som avkastning

Meninger

I flere år har de ulike kunstuttrykkene vokst og de er per i dag spredt over hele Alta. For å nevne noen holder Sisa kultursenter til i Bossekop, kulturskolen på gamle sentrum, Alta kunstforening i sentrum, ungdommens dramagruppe AkuTTTeateret på Huset og Alta kultursal, som ikke eies av Alta kommune, er på universitetet. Nå er tiden kommet til å forene kreftene i et nytt kulturhus.