– Anbefales på det varmeste

Meninger

Det tok 40 år før Alfred Nilsen klarte å skrive ned sin beretning om Altakampen. Boka har blitt et sterk dokument om det den tidligere Folkeaksjonslederen med rette kaller «miljøkampens største folkereisning». Minnene som vekkes til live er til dels smertefulle. At konflikten ikke eskalerte enda mer tidlig på 80-tallet kan vi i all hovedsak takke en klok Folkeaksjonsledelse for.

I ettertid er det lett å se Altakampen som et tidlig varsel om den politiske sprengkraften når samfunnsutviklingen overkjører miljøhensyn. Alfred Nilsen er ikke blind for dette, tvert imot understreker han flere ganger at de 40 årene som har gått har gjort miljøkamp viktigere enn noen gang. Det er å håpe at «Altakampen – miljøkampens største folkereisning» kan bidra til at vi i mindre grad gjentar feilene fra fortida!

Viktig historisk dokument

Denne boka er ikke den endelige historien om Altasaken. Den inneholder f.eks. ikke grundige analyser av samepolitiske sider ved saken. Bokas kjerne er den sterke lokale motstanden som ga seg utslag i gjentatte kommunestyrevedtak mot utbygging. For 40 år siden var ikke sterk lokal motstand mot kraftutbygging så vanlig. Sentrale myndighetee ble nok tatt litt på senga av dette og håndterte dessverre situasjonen særdeles dårlig.

Den nye Alta-boka forteller hva som skjedde lokalt i ulike faser og hva sentrale aktører tenkte. Hendelser som ikke har vært så godt kjent beskrives i detalj, eksempelvis «kompromisset som glapp» rett før aksjonen i Stilla i januar-81.

Det er etterhvert ikke så mange mennesker som kan fortelle denne historien fra innsida, og ikke alt materialet fra den gangen er søkbart på internett. Boka er derfor et viktig dokument om vår etterkrigshistorie. På side 100 i boka oppsummerer Alfred Nilsen saken på en måte mange vil kjenne seg igjen i:

«Selv idag, 38 år etter at kampen om elva kulminerte i Stilla 14. januar 1981, blir jeg grepet av uhyggen som jeg følte på 0-punktet den dagen. Følelsen av avmakt mot en politihær på 600 mann som regjeringa hadde sendt til Alta for å gjenomføre et utbyggingsvedtak. En utbygging der det meste av lovpålagte forundersøkelser manglet, og de som forelå var feilaktige. Et skrekkeksempel på mangelfulle undersøkelser før arbeidet skulle settes i gang».

Dette lille avsnittet sier i klartekst hvorfor saken utviklet seg slik den gjorde. Fra starten av gjorde myndighetene en elendig jobb med å utrede grunnleggende spørsmål knyttet til laksefisket, jordbruk, naturvitenskapelige forhold ellers, kulturminner, effekter for for reindrift og annen samisk næringsutøvelse og samiske rettigheter. I tillegg ble det gitt sterkt misvisende opplysninger om behovet for Altakraften. Da var det ikke rart folk følte seg overkjørt i Alta og Kautokeino, to kommuner som begge med stort flertall – og flere ganger - hadde gått mot utbyggingsplanene.

«Ingen nye momenter»

Enda verre var det at uansett hvor mange nye argumenter som ble gravd opp om manglende forundersøkelser, misvisende opplysninger til Stortinget om mulig kraftoppdekning mv. ble svaret alltid det samme, dvs. at det var «ingen nye momenter» i saken. Alfred Nilsens bok dokumenter dette i detalj.

Det var åpenbart at det var gått prestisje i saken, man ville ikke snu uansett hva som kom fram, da heller bruke millioner på hundrevis av politifolk og spre tull og tøys om demonstrantlønn i Stilla osv. En av få myndighetspersoner som i ettertid kommer godt ut av det er daværende forsvarsminister Thorvald Stoltenberg. Han bidro til å dempe konflikten ved å nekte bruk av militært utstyr i Stilla.

Som vi vet, etterhvert ble det ikke bare bøtelegging av folk, men også dommer etter den såkalte oppvigler-paragrafen for Alfred Nilsen, Tore Bongo, Svein Suhr og Per Flatberg. Flatberg har etterhvert fått Kongens fortjenestemedalje for sitt engasjement i miljøsaken. Det er å håpe at de andre «oppviglerne» (dessverre posthumt for Tore Bongo) etterhvert også mottar en slik heder!

Det sies at om man ikke lærer av historiske feil så er man dømt til å gjenta dem. Har Altakampen forandret Norge, har vi lært noe? Utvilsomt ja, med samiske rettigheter som det mest opplagte svaret, men også en bedre forvaltning av den norske vassdragsnaturen og et Vassdragsvesen (NVE) som ikke lenger sitter på alle sider av bordet. Forsvaret av miljøinteresser er idag solid forankret i lokalsamfunn i hele landet og kan ikke lenger avfeies som et «by-fenomen».

Der vi nok fortsatt har en lang vei å gå er «ingen nye momenter» - tankegangen, dvs. prestisjerytteri når det er tatt dumme beslutninger innen miljø og energi, helsesektoren, samferdsel eller på andre områder.

Uansett, boka anbefales på det varmeste, både som dokumentasjon av en vanskelig og viktig tid og som inspirerende lesning når vi nå går inn i 2020-åra.

Jan Borring