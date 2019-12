Nyttårsforsett med mening

Meninger

Når 2019 er over, er det mange av oss som får tanker om å bli bedre utgaver av oss selv i et nytt år. Fornuftig nok, vi setter oss mål om å trene mer, spise sunnere og å gi opp usunne uvaner. Å gjøre opp status for seg selv, å finne ut hva man ønsker seg, er en god øvelse. Samtidig er nyttårsforsetter ofte selvsentrerte, vår egen person er det som skal oppgraderes og pusses på.

Jeg skal ikke oppfordre til å la være å trene eller å spise sunt, men jeg tror nyttårsforsettene våre kan løftes til noe større. I det gamle Roma var nyttårsforsettene for eksempel god oppførsel i året som skulle komme eller å være snillere med hverandre. Den beste måten å gi noe tilbake til andre er å jobbe frivillig, og faktisk ønsker 3 av 4 av alle nordmenn å engasjere seg i frivillig arbeid. Det er en av bærebjelkene i samfunnet vårt, vi har tillit til hverandre og ønsker å bidra til å gjøre samfunnet enda bedre.

Markedsanalysebedriftene i Virke har i prosjektet Innsikt med mening samarbeidet med Norges Frivillighetssentraler for å finne ut hva som skal til for å få enda flere til å delta i frivilligheten. Det er enklere enn vi trodde, faktisk er den viktigste grunnen til at noen av oss ikke er frivillige at de ikke har blitt spurt. Nesten 4 av 10 savner et tilbud i sitt nærmiljø og er villig til å gjøre noe med det. Jeg tror det ligger en mulighet her, men det forutsetter at hver av en av oss setter oss et mål. Virke organiserer ideelle og frivillige organisasjoner over hele Norge, og de står klar til å ta imot nye frivillige. Mine forslag til nyttårsforsetter er:

1. Meld deg som frivillig. Vet du ikke hvor, så spør du frivillighetssentralen i kommunen din.

2. Er du frivillig allerede? Spør en kollega, venn eller nabo om å bli med som frivillig

3. Gled deg over at du gir noe, og gjør en forskjell

Jeg ønsker alle et godt nytt og meningsfullt år!

Ivar Horneland Kristensen

Adm. dir. Virke