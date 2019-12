– Vi har glemt at adventstiden er ventetid

Meninger

«Midt oppå hodet fins det ingenting, bare rundtomkring, bare rundtomkring.

Jeg minnes Leif Rustads underholdning i radioen fra 1950-tallet. De fleste over 70 år husker programmet «Rundtomkring.». Vi måtte ha det med oss på lørdagskvelden. Nå har jeg endret teksten. I en travel adventstid heter det «Midt inni jula fins det ingenting, bare rundtomkring, bare rundtomkring.»

Og det er sannelig mye rundtomkring også i Finnmark. Med jula på forskudd. Det blir mye christ-mas. Vi har glemt at adventstiden er en ventetid frem til jul, opprinnelig en fastetid. Men Virke regner med at vi handler for litt mer enn i fjor. Det antydes at vi vil bruke 58 milliarder i noen travle adventsuker. Mange er nå på jakt etter julegaver til sine kjære som ikke ønsker seg noe for de har alt For mange strekker ikke pengene til. De klarer ikke å følge med og søker hjelp hos frivillige organisasjoner som Røde Kors, Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon. Julemåneden er i sannhet ikke er noe for amatører.

Jula er fremfor alt barnas høytid, både inni og rundtomkring! Inni jula. Et barn er født i Betlehem. Men det fødes barn i mange hjem. Det er likevel noe spesielt med barnet som ble født i Betlehem. Gud viser seg i dette barnet. Det er en solidaritetserklæring at Gud ble menneske. Den var sannelig mye rundtomkring i Betlehem. Det var fullt i herbergene. Det var fest og moro i byen! Og på vertshusene var det sikkert ytterst få edrue mennesker.

Om vi sliter her i livet eller lykkes, kommer jula med sitt budskap til oss. Økonomiske, sosiale eller moralske skillelinjer har ingen betydning. Det som betyr noe er barnet. ”Den fyrste gong hu skinte så laga hu ei bru imella seg og himmel`n og ei krybbe og ei ku.”

Alf Prøysen fanger her inn julen. Midt på himmelen står stjernen som et brokar for himmelbroen ned til huset hennar Jordmor-Matja. Lysbroen fra himmelen til ei krybbe og ei ku.

Selv om desember er full av motsetninger åpner julehøytiden opp. For desember rører ved noe av det dypeste i oss og lar på mange måter jul være jul. Vi får kontakt med det religiøse som resten av året ligger gjemt bak låste dører. Det er viktig å gi plass til alt desember rommer, glede og forventning, jubel og glede, men også anger og sorg. For vi er sammensatte mennesker som lever sammensatte liv. Men de gamle norske folketradisjoner og den kristne høytiden i desember viser jo nettopp motsetningene og mangfoldet vi må leve med, også i årets siste måned!

Når vi i forbindelse med høytiden blir spurt om hva som betyr mest for oss, blir vi ofte litt forlegne. Vi vet ikke riktig hva vi skal svare. Alt vi har nevnt er av betydning og er vevd sammen i vår jul. Derfor ønsker vi ikke noe svar. Og hvis det fantes ville vi ikke høre det!

Også finnmarkinger må ha en grunn til å gå i kirken. Jul er en god grunn. Tusener gleder seg faktisk til å gå i kirken denne høytiden, bl.a for å synge de kjære julesangene om barnet. For julegudstjenesten hører med. Barndommens julegudstjeneste- og alle minnene er viktige for oss. Jenta på fanget, gutten som kravler mellom beina våre. Vi får høre juleevangeliet slik Lukas forteller det. Det skildrer livet til gjetere, snekkere og en fattig kvinne i Romerriket, langt fra maktens høyborg, Rom. For de levde i utkanten. Det er det også mange her hjemme som gjør denne jula.

De føler at de ikke blir hørt da de lever i periferien langt borte fra de som bestemmer! Men ordene lyder fremdeles til alle som strever og føler seg overkjørt: «Frykt ikke!» Men det er mange som spiller på frykt. «Deilig er jorden» som vi synger opp til flere ganger i høytiden er på mange måter en protestsalme.

B. S. Ingemann skrev den i 1850 mens han var rystet over den brutale krigen mellom Danmark og Preussen. Men salmen er ikke bare en protest! Den er også fylt av drømmer og håp, en tid uten krig og fattigdom hvor «menneskeverd» er mer enn et begrep ved festtaler!

«Deilig er jorden» er også en skapelsessalme! Den er en hyllest til jorden som Gud har skapt. For barnet er håpet for en bedre fremtid. En verden som kan samles om et budskap om et nyfødt barn bærer håpet med seg. Og protest.

Knut Sand Bakken

Prest