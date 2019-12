– Takk for at du jobber i jula

Meninger

Julefreden har senket seg i de tusen hjem. De fleste kan nyte tiden med familie og julemiddag. Da er det lett å glemme at mange er på jobb i juledagene for å holde hjulene i samfunnet i gang. En bransje som før måtte stenge, må nå fylle vaktlister og hilse verden velkommen til nord.

Tall fra SSB viser at vinterturismen har hatt en rivende utvikling siden 2010. Bare i Tromsø har antall utenlandske kommersielle overnattinger økt med nesten 1000 %. Reiselivsboomen har medført at en bransje som før kunne holde stengt i jula, nå må sende sine ansatte på jobb.

Også i Finnmark holder nå vårt nordligste og mest væreutsatte sted, Nordkapp, åpent julekvelden. Gjestene kommer fra hele verden. «I dag er det 3 daglige avganger med kolonnekjøring opp til Nordkapp platået og antall gjester øker fra år til år», forteller Hans Paul Hansen direktør for Scandic Nordkapp. Scandic som driver Nordkapphallen holder åpent alle dager gjennom hele året dersom været tillater det.

«Veksten i vinterturismen merkes godt her i nord» sier Hansen , «om våre gjester vil opp hit i julen da må vi være der for å ønske dem velkommen, «slik er det i bransjen»».

Så dette er en takk til deg som går på jobb når det store flertallet av oss tar juleferie. Til deg som ikke fikk spise julemiddagen med dine kjære fordi du må jobbe på hotell, har vakt på sykehjemmet, eller fordi du overvåker kritisk infrastruktur.

En takk til deg som går på jobb tredje juledag når mange andre tar en oval juleferie. Til deg som står i kassa i butikkene på den store byttedagen.

Til deg som kjører varer til butikkene slik at butikkhyllene er fulle med alt vi trenger til romjula. Som måker veiene når snøen kommer slik at alle kommer seg trygt til og fra juleselskap. Til alle håndverkerne som har vakt og står klare til å rykke ut når komfyren streiker før svigermor kommer på besøk, eller når oppvaskmaskinen takker for lang og tro tjeneste.

Til deg som sprer juleglede for alle besøkende som kommer til nord eller som lager julefeiring for de som ikke har noen å feire med.

Dette er bare et knippe eksempler, jeg kunne nevnt flere. Mitt ønske er bare å sende en stor takk til alle dere som går på jobb i jula selv om dere gjerne skulle vært et annet sted.

Med ønske om en god jul.

Målfrid Baik

Regiondirektør

NHO Arktis