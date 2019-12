Best på hjemmebane

Meninger

Alta har med sin unge befolkning stort innslag av netthandel, men det er ingen grunn til å gi fra seg seieren i «egen hule». Tvert i mot er angrep det beste forsvar, i den forstand at en god handelsopplevelse dreier seg om noe langt mer enn et tastetrykk og noen småkroner.

Fersk statistikk fra Klarna Norge viser at Alta topper listen over de 100 mest folkerike kommunene i landet når det gjelder netthandel, i hvert fall for de de første desemberukene i 2019. Dette er noe lokale butikker og foretak vet det meste om, fordi konkurransen har vært betydelig i mange år. Det har vært tildels store utskiftninger i kjøpesentrene, noe som viser at små marginer er krevende over en viss tid.

Inntrykket vårt er at mange lokalt har tatt konsekvensen av den skjerpede konkurransen og gjør sitt ytterste for å møte den globale, digitaliserte verden, simpelthen fordi det er nødvendig. Konkurrenter fra Kina, India og Europa forsvinner nemlig ikke. Da er det et spørsmål om å være bedre på det meste.

Det er for eksempel ingen grunn til å slakke av når det gjelder god service, positivitet, vennlighet og handlekraft overfor kunder som er på jakt etter varer. Her mener vi å se en klar forbedring i handelsstanden generelt, blant annet at man ikke nøyer seg med å konstatere at varen verken er i butikk eller på lager. Med gode samarbeidspartnere og god logistikk, er det bare å hente varen nordover, minst like raskt.

I tillegg til smil og gode relasjoner med «sin» butikk, setter de fleste pris på kunnskap. Det å være drillet i sitt fag blir stadig viktigere, spesielt når varespekteret er stort og modernisert. Vi kommer tilbake til de butikkene som leverer og har gode råd med på kjøpet. Det gir volum og det gir en fornøyd kunde hele året – og da blir det lønnsomt i lengden. Vårt inntrykk er at de aller fleste er opptatt av å handle lokalt, men det skjer ikke i et vakuum. Konkurranse om pris finnes det i alle avskygninger av kremmerverden, så det gjelder å være «på».

Det er også verdt å huske på at «hjemmemarkedet» ikke lengre er innenfor Alta kommunes grenser. Butikker, bilforhandlere, hoteller og andre opererer i en hel region, så relasjonsbyggingen handler ikke om bare gamle kjente. For eksempel har Nord-Troms meldt seg på for alvor. I tillegg har vi på følelsen av at turistmarkedet er i ferd med å løsne for alvor, ikke minst de som er på individuelle reiser. De må møtes med den samme handlekraften og velviljen.

Vi tror også det er smart å samarbeide enda tettere for å optimalisere opplevelsen av å komme til Alta, overnatte i Alta og handle i Alta. Nettbutikkene har ikke nubbsjans til å konkurrere om totalopplevelsen. Først møter du hyggelig og kunnskapsbasert betjening når det skal handles varer, dernest har du et hyggelig spisested med god mat i nærheten, før du altså kan velge og vrake mellom en moderne kino, konserter i katedralen, idrettsarrangementer, familieopplevelser i badeland eller rett og slett bli hentet og skjemt bort av reiselivsoperatører under nordlyset.

Det er forbilledlig at restaurantene nå sørger for at ingen på julebesøk i Alta går sulten og tørst opp og ned gågata – samtidig som spekteret av opplevelser har blitt så spennende. Et handelssenter og opplevelsessenter med en smart strategi blir en tøff konkurrent for det store nettet...

God jul!