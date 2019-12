– NRK har spilt med åpne kort hele veien

Meninger

I nok et innlegg tar kommunikasjonssjef Eirik Palm i Finnmarkssykehuset for seg NRKs journalistikk på oppstartsproblemene ved nye Kirkenes sykehus.

– Skal være lav terskel for å melde fra om avvik – Det er lett å glemme det mest sentrale spørsmålet når det koker, skriver Eirik Palm

Kommunikasjonssjefen smiler av at jeg spør hvorfor Finnmarkssykehuset ikke svarer mediene, og hevder han knapt gjør annet. Men det er fortsatt slik at i løpet av over en uke klarte ikke Palm og Finnmarkssykehuset å gi oss tall på alvorlige hendelser, såkalte 3-3-meldinger, ved nye Kirkenes sykehus. Selv om vi jevnlig purret over epost, SMS og telefon. Vi fikk aldri svar, og det er i grunn lite å smile av.

Til slutt måtte vi lene oss på tall fra Sør-Varanger Avis presentert tidligere i høst, men vi ønsket altså oppdaterte tall. I sitt første innlegg var Palm opptatt av hva vi ikke spurte om. I sitt nyeste innlegg tar han en ny vri, og mener vi bommer på fakta. Men jeg kan ikke se at Finnmarkssykehuset har bestridt tallene fra Sør-Varanger Avis eller oss tidligere. Dessuten er det vanskelig å bomme på fakta når vi ikke har fått noe fakta å bomme på.

Videre legger Palm til grunn at hele premisset for vår sak er at antall alvorlige hendelser har økt fra det gamle til det nye sykehuset. Det er ikke riktig. Vi har hele tiden forsøkt å finne ut antall alvorlige hendelser ved det nye sykehuset, noe vi har vært åpne på hele veien. Men det har vi altså aldri fått tall på.

Palm spurte i sitt første innlegg, etter at vi hadde publisert våre saker, hvorfor vi aldri spurte etter tall for det gamle sykehuset. Dette for å sammenligne og se om det har vært en økning. Han kaller dette kontrollspørsmålet. Palm skal ikke se bort fra at vi hadde gjort nettopp det, men når det tar over en uke uten at vi fikk svar på vårt første spørsmål, hvordan forventer han at vi skulle kunne stille relevante oppfølgingsspørsmål?

Til slutt sier Palm at han har som prinsipp at han aldri spør om vinkling når journalister tar kontakt. Det må vi i så fall fortelle selv. Og det har vi også gjort. Vi har vært åpne hele veien på vårt ærend. Men Palm har jo åpenbart noe å utsette på vinklingen likevel, når han etter publisering angriper våre saker. Man kan jo bare undres hvorfor innvendingene kommer etter og ikke før publisering.

I denne saken slet vi ikke bare med å få tak i tall. Vi måtte også vente i tre døgn på å få et intervju med klinikksjefen i Kirkenes om situasjonen ved det nye sykehuset. Med så lang responstid, og en kommunikasjonsavdeling som kun ønsker å svare på akkurat det den blir spurt om, blir det utfordrende å lage journalistikk på sykehusene i Finnmark. Men vi lar oss selvfølgelig ikke stoppe av den grunn.

Og om ikke Palm ønsket å nyansere bildet med tall fra det gamle sykehuset, hadde klinikksjefen all mulighet til å komme med dette tilsvaret i intervju og samtaler med oss som varte i over en halv time.

Istedenfor å få en debatt om hvordan man kan få et best mulig sykehustilbud i Øst-Finnmark, diskuterer vi altså hva NRK har spurt og ikke spurt om til sine saker. For eksempel ga våre saker stemmer til sykehusansatte som frykter konsekvensene av den planlagte nedjusteringen av intensivtilbudet ved Kirkenes sykehus. Her har styret i Finnmarkssykehuset rett før jul bedt Helse Nord om en ny vurdering i saken.

Avslutningsvis viser Palm til at det fine med epost, er at det er skriftlig. Derfor har han dokumentasjon på hva vi har spurt om. NRK sitter selvfølgelig på akkurat de samme epostene. Denne korrespondansen dokumenterer hvor vanskelig det er å få svar fra Finnmarkssykehuset. Hvis Palm tar seg bryet med et tredje innlegg, oppfordrer jeg han til å legge ut hele korrespondansen, så kan folk lese selv hva vi har spurt om og hvordan Finnmarkssykehuset har svart.

Robin Mortensen

Distriktsredaktør NRK Finnmark