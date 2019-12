– Nytt storfylke får ingen konsekvenser

Meninger

1. januar 2020 slår regjeringen Troms og Finnmark sammen til ett fylke, Troms og Finnmark.

For naturbruken til finnmarkingene – altså innbyggerne i dagens Finnmark fylke – får det ingen konsekvenser. Heller ikke for de som bor i Troms og sørover når de besøker oss. Finnmarksloven gjelder fortsatt på Finnmarkseiendommen (cirka 95 prosent av Finnmark). Her forvalter FeFo på vegne av finnmarkingene et 60-talls elver med laks, sjøørret og sjørøye, 60.000 fiskevann, 40.000 km2 med jaktterreng og 5400 km kystlinje. Vår jobb er å være finnmarkingene sin garantist til naturen og ivareta samiske hensyn.

Laksefiske og innlandsfiske

Finnmarkingene er sikret laksefiske gjennom sesongkort og betaler mindre for fiskekort enn andre – bortsett fra i Altaelva, Tanaelva og Neidenelva, som har andre forvaltere enn FeFo. Blir det stor pågang på ei elv, har finnmarkingene rangen. I tillegg er det kun finnmarkinger som kan søke på sjølakseplass.

Finnmarkingene har også gratis innlandsfiske, men oppfordres til å løse ut et gratis fiskekort og registrere fangsten – slik at de hjelper oss med å forvalte fiskevannene. Andre må betale for innlandsfiske, mens de som bor utenfor Norge ikke kan drive isfiske. Derimot kan enkeltpersoner og reiselivsbedrifter søke dispensasjon fra det.

Elg- og småviltjakt

På Finnmarkseiendommen finner du Norges billigste jakt. Finnmarkingene har enerett på elgjakta, men styret i FeFo har åpnet for at lokale jaktlag kan ha tilreisende som en del av jaktlaget. For småviltjakta gjelder andre regler. Her er det et sesongkort som gjør at finnmarkingene kan jakte rype der de vil og når de vil. Tilreisende må tilpasse seg etter hva som til enhver tid er ledig av jaktkort.

Vedteig og andre goder

Alle med bostedsadresse i Finnmark kan hogge lauvskog til brensel for husbruk. Dette er gratis, og fra 2018 var det også mulig å registrere treårige vedteiger. Da tar vi et administrasjonsgebyr på 260 kroner.

FeFo skal ikke gå med store overskudd. Eventuelle overskudd skal pløyes tilbake til fellesskapet lokalt. Fortsatt skal FeFo hvert år dele ut 1,2 millioner kroner årlig til lokale friluftstiltak. Og fortsatt skal vi samarbeide med gode samfunnstiltak som fremmer bolyst, folkehelse og samisk kultur og næring.

La det ikke være tvil om at Finnmarkseiendommen fortsatt vil være et sted som tar imot fiskere og jegere som ikke er fra dagens Finnmark fylke. Alle kan sanke bær, sopp eller urter til eget husbruk.

Men det er finnmarkingene som er rettighetshaverne til Norges beste laksefiske, den mest attraktive elgjakta og landets viktigste ryperegion. Et natureldorado med fiskevann nok til alle som bor her.

Slik blir det også når Troms og Finnmark fylker slås sammen.

Bente Haug

Styreleder i FeFo