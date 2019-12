– La staten drive luftambulansen

Meninger

Erlend Larsen, stortingsrepresentant for Høyre beskylder Senterpartiet for å ta en teknisk svikt på ambulanseflyene til inntekt for et politisk syn, og mener at vårt forslag om en statlig overtakelse av luftambulanseflyberedskapen ville gjort situasjonen verre.

Dette er feil. Vi har en nasjonal beredskapskrise i luftambulanseflytjenesten. Forsvaret har satt inn sine ressurser i fredstid. Dette skjer ikke på grunn av den ene tekniske svikten på flyene første helgen i desember. Det skjer på grunn av en rekke forhold som skyldes helseforetakenes skandaløse anbudsprosess.

Babcocks vinnende tilbud ble vurdert som det fjerde beste tilbudet på kvalitet og skåret dårligst på beredskap. Det innebar 15 færre flygere og ett fly mindre enn konkurrenten, men tilbudet var 47 mill. kroner billigere. Den har kostet samfunnet dyrt i reparerende tiltak fra det offentlige. At Babcock fikk full pott på kompetanse og fikk tildelt kontrakt uten at de i Norge hadde et eneste fly eller pilot ansatt, er uforståelig.

Senterpartiet ba i 2018 regjeringen om å gripe inn og stoppe anbudskontrakten. Det forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. Beredskapskrisen vi står i nå, var altså varslet. Larsen skriver at et internasjonalt konsert som Babcock har muligheter som verken Lufttransport eller en statlig drevet luftambulanse ville hatt. Da er spørsmålet - hvorfor har vi da en beredskapskrise?

Jo fordi Høyres anbudspolitikk på grunnleggende helseberedskap har ført oss dit. Nå må det offentlige ordne opp. Forsvaret er allerede inne, og det planlegges for permanent helikopterbase i Kirkenes. Ekstra jetfly i Tromsø er et annet tiltak samt opsjonsavtaler for rask tilgang av nødvendige fly-ressurser i Norden.

Larsen mener likevel at offentlig drift av luftambulanseflytjenesten, er uansvarlig. Vi mener at det som er uansvarlig, er å fortsette som nå. Grunnleggende helseberedskap egner seg ikke for en rå anbuds- og anskaffelsespolitikk. Luftambulanse må bli en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjenester og akuttmedisinske beredskap.

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant Senterpartiet

Helsepolitisk talsperson