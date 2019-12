– Galskap å trekke tilbake ekstra-tiltakene

Meninger

18/12-19 stilte helseminister Høie seg opp på pressekonferanse og proklamerte at han ville sikre beredskapen med ekstra fly og helikopter og lovet en jul uten beredskapsavbrudd. Pressen presenterte dette som et gjennombrudd i saken.

Gratulasjoner ble sendt til oss som har varslet og oppfatningen var at Høie og Luftambulansen HF endelig hadde innrømmet beredskapssvikten. Vi som er i første linje på vakt i Finnmark tenkte at selskapet Babcock hadde klart å skaffe fullt operative kortbanefly med sertifiserte piloter og at de rapportene som Luftambulansen.no sender ut nå skulle vise full tilgjengelighet på alle baser.

Men ved gjennomlesing av pressemeldingene fremkommer akkurat som før at ekstraflyet i Alta ikke er klar for kortbane fordi det mangler piloter med kortbanesertifisering.

Babcock og Luftambulansen HF svarer som alltid at pilotene blir »snart» sertifisert. Som alltid fremkommer ingen sikker plan om når dette skal skje og beredskapssituasjonen for oss som er avhengig av kortbanenettet er foreløpig akkurat som før. Høie satser på at pressemeldingens ordlyd er gjennomført allerede og han velger igjen å gå inn i sin fantasiverden sammen med Luftambulansen HF. Virkeligheten finner man i de daglige tabellene for beredskapsavbrudd som publiseres av luftambulansen HF selv.

16/12-19 var Kirkenesflyet utmeldt i 5 1/2 time og 17/12-19 utmeldt 4 timer.

18/12-19 var Alta 2 utmeldt 5 timer

19/12-19; dagen etter helseministerens jubeldag vises følgende beredskapsavbrudd:

Kirkenes; 3 timer, Alta 1; 1,5 timer, Alta 2; 3;5 timer, Tromsø; 1 time, Bodø; 9,5 timer

Det er da beredskapsavvik på 5 av 6 Nord-Norge fly denne dagen.

Mange, ikke minst helseministeren, glemmer kontraktens krav til beredskap som er maksimalt 12 timer for 1 hel måned når det gjelder besetning og for Alta 2 er grensen 6 timer på 1 mnd.

Babcock fortsetter å bryte kontraktfestet beredskap for Kirkenesflyet på bare 3 dager, Alta 2 har kontraktsbrudd etter 2 dager. Flere enn meg må få øynene opp for at dette er galskap.

Husk at på disse 3 dagene hadde operatøren 14 fly i beredskap, men ingen kunne dekke Kirkenesflyets og Alta 2 sitt behov for avløsing.

Dette er virkelighetens verden.

20/12-19 slås det i nrk.no opp en gladmelding med et gult fly og overskrift er:

»Ambulanseflyene tilbake i full drift» og dette gjelder «alle fly»

Kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansen HF Knut Haavik proklamerer at ekstratiltakene skal trappes ned !!! Alle Luftambulansens ekstrafly med unntak av jetflyet i Tromsø skal ut i løpet av helgen. Og videre: jetflyet skal ut av tjeneste 5. januar og spiss ører alle i Øst-Finnmark. Bell helikopteret skal ut av tjeneste 15/1-19.

Jeg skal fortsatt ha vakt i julen og vil som Greta Thunberg rope ut: How dare you !

I en situasjon med grove kontraktsbrudd på tross av betydelige ekstraressurser skal ambulanseflytjenesten starte på en ny periode med svært stor risiko for liv og helse.

Etter mitt syn er det slutt nå. Her må Lufttransport sine ambulansefly settes inn i tjenesten så snart som mulig. Og hvordan helseminister Høie og Luftambulansen HF kommer med dette utspillet nå er for meg helt uforståelig. De må leve i en fantasiverden i den tro at demokratiet i Norge ikke vil gripe inn.

Mehamn 20/12-19

Jan Eggesvik

Kommunelege på Nordkyn/

Rådgiver