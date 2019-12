Hjertevarme i juletida

Meninger

Sjelden eller aldri har Altaposten fått så mange henvendelser fra næringsliv, organisasjoner og folk flest, om prosjekter som oser av hjertevarme og nestekjærlighet. Det er mulig det er mørketid, men desember har vært en lysende, mental opptur for solidaritet i lokalsamfunnet.

Altapostens tradisjon med å dele ut juleblomster er en symbolsk måte å hedre hverdagshelter på, eller mennesker som bryr seg og gjør det lille ekstra for dem rundt seg. Det har haglet inn med tips. Vi har fartet rundt om i Alta for å hedre de hvite englene i hjemmetjenesten, enten de er i øst eller vest av langstrakte Alta. Vi har vært med gule engler fra Alta videregående skole, som vil bidra til en lettere hverdag for eldre i kommunen.

Det handler gjerne om uegennyttig innsats, med de beste intensjoner, enten man heter Julius som kjører opp lysløypa på Amtmannsnes fra de første snøfnuggene treffer nesetippen, eller det er naboen som bare er verdens beste. Ingen tvil. Vi kunne delt ut mange, mange flere. Hvert eneste år.

Selvfølgelig skal vi klappe hverandre på skuldra gjennom hele året, men adventstiden har et skjær av ettertanke og takknemlighet som vi ikke bør kimse av. Det er egenskaper bør vi hegne om, spesielt når vi bruker det meste av året ellers til å løpe av oss skoene og studere mobilen. Da kan vi løfte blikket og se hverandre litt ekstra. Kanskje til og med smile til hverandre.

Vi kan her og nå underskrive på at takknemligheten og givergleden er veldig genuin. Det handler om å synliggjøre de verdiene og idealene vi bør holde høyt. I Altaposten bruker vi litt ekstra tid på å forteller disse historiene, simpelthen fordi det sier mye om et lokalsamfunn som er verdensmester i dugnad.

På toppen av det hele har vi et klart inntrykk av at bedriftene i regionen ønsker å bidra. Vi har ikke de helt store tradisjonene for å donere penger her til lands, selv om det burde være det naturligste i verden. Det har vært utdelinger av sekssifrete beløp fra stiftelser og bedrifter. Hjerterom får påspandert julemiddagen og aksjonen Jul med mening gjør en jobb vi alle støtter helhjertet.

Det er ikke slik at ekstraordinære donasjoner skal erstatte eksempelvis offentlige midler, men det er god tanke å gi etter evne og forutsetninger. Det betyr at mindre bedrifter har en litt annen smerteterskel enn de store, men det er en felles ambisjon å gjøre noe for de som ikke har det like enkelt i hverdagen.

Da er det gjerne noen med en annen sinnsstemning som mener at man kjøper seg bedre samvittighet, en slags avlat. Det får heller være. Vi mener det er er en god ting å bry seg.

Å gi noe tilbake til frivilligheten er en sann glede, for vi vet hvor uendelig mye det betyr for de som jobber sent og tidlig med vaffelrøra, eller tilrettelegging av aktivitet for barn og ungdom. Det er meningsfullt arbeid, men også forebygging og sosialisering. Det er til og med trivelig å være med, når man først kommer opp av godstolen.