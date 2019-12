– Nei, Robin, det var faktisk ikke slik

Meninger

NRK-redaktør Robin Mortensen utfordrer meg om Finnmarkssykehuset i innlegget «Hvorfor svarer ikke Finnmarkssykehuset mediene?». Jeg griper mer enn gjerne muligheten.

– Skal være lav terskel for å melde fra om avvik – Det er lett å glemme det mest sentrale spørsmålet når det koker, skriver Eirik Palm

For etter å ha lest innlegget, er jeg sant å si litt forundret.

Jeg kommer tilbake til det, men aller først, og for nye lesere: Debatten handler om nyhetsdekningen av Kirkenes sykehus, der premisset er at det har vært en økning i alvorlige hendelser etter at det nye sykehuset ble tatt i bruk. Blant annet er antall 3-3-meldinger siden oppstart sentral i saken. For de som ikke kjenner begrepene, er 3-3 (etter spesialisthelsetjenelovens § 3-3) en meldetjeneste for skader på pasient som følge av behandling, eller ved at en pasient skader en annen. Eller hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade.

E-post

Jeg har som prinsipp at jeg ikke spør om vinkling når journalister tar kontakt. Det får de i så fall fortelle om selv. Jeg har derfor heller ikke stilt spørsmål knyttet til saken om forholdene ved Kirkenes sykehus, kun tilrettelagt for at NRK skal ha tilgang til kilder og til å filme inne i sykehuset. NRK har fått de samme bakgrunnstallene som andre medier.

Robin Mortensen skriver at NRK har stilt mange spørsmål. Det har han rett i. Og vi har svart. Men NRK har ikke spurt om hvordan det var før innflyttingen. Mortensen viser konkret til henvendelsene mandag 25. november. Det fine med epost, er at det er skriftlig, og spørsmålet gjelder «hvor mange avvik som er meldt inn ved det nye Kirkenes sykehus siden åpningen 12. oktober 2018 og fram til nå». Tilleggsspørsmålene har vært hvor mange av disse som har kommet som følge av mangel på personell og på grunn av kapasitet.

Pressens ansvar

Når distriktsredaktøren i NRK mener det er vårt ansvar å sørge for tilstrekkelig info slik at de ikke bommer på fakta, blir jeg forundret. Det er faktisk pressens ansvar å stille spørsmål ved- og kvalitetssikre innhold som publiseres, slik at det blir korrekt. Noe annet kan fort bli et demokratisk problem.

I dette tilfellet havnet en følgefeil i Stortinget.

Mer fakta

Igjen litt oppfrisking før vi fortsetter: 15. mai 2019 opphørte meldeordningen med 3-3. For å ha et sammenlikningsgrunnlag sammenliknet vi tall fra 1. januar til 15. mai for de tre siste årene. Fasiten var slik: 2017: 55 meldinger, 2018: 42 meldinger, 2019: 53 meldinger. (Kilde: KVAM-råd)

Her prøver NRK-redaktøren seg på en matematisk øvelse, der han konkluderer med at det har vært en økning på 26 prosent fra 2018 til 2019. Han fastslår videre at jeg dermed tar feil når jeg sier at det ikke har vært en signifikant endring.

Igjen kommer vi tilbake til fakta: Kirkenes sykehus forberedte flytting over til nytt sykehus i 2018. Derfor var det også en markant nedgang i aktiviteten i 2018, som i sin tur gjenspeiles i antall 3-3-meldinger. (Kilde: Analyseavdelingen i Finnmarkssykehuset)

Avslutningsvis: Jeg har stor tillit til at pressen ønsker å gjøre en best mulig jobb, og journalistene bak den aktuelle saken er drivende dyktige. Men her ble ikke kontrollspørsmålet stilt. Og når Robin Mortensen stiller spørsmålet «Hvorfor svarer ikke Finnmarkssykehuset mediene?», må jeg smile. Vi har knapt gjort annet de siste ukene.

Eirik Palm

Kommunikasjonssjef

Finnmarkssykehuset