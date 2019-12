Meninger

Etter en stormfull høst for ambulanseflyberedskapen kommer julen til oss alle. La oss håpe på noen fredelige dager med trygghet i Finnmark og Nord-Norge.

Vi slår opp på beredskapsstatusen fra 16/12-19 og finner det beste resultatet på lenge. Her er det listet opp 99% samlet tilgjengelighet for alle Nord-Norges ambulansefly som er Kirkenes, Alta 1, Alta 2, Tromsø, Bodø, Brønnøysund. En stor forandring fra 13/12-19 da det fortsatt var de vanlige , markerte avvikene og bl.a. Bodø utmeldt 11 og en halv time. Hva har skjedd? Svaret finnes i merknadsfeltet på tabellen der ekstratiltakene er listet opp:

1 Bell helikopter i Kirkenes, 1 Beech fly i Tromsø med kortbanefunksjon, 1 ekstrafly i Alta, bare langbane, deretter 3 ekstra jetfly av type Learjet 35, Joinjets Hawker og Airwing Learjet 45 i tillegg til Jetflyet på Gardemoen som er med i anbudet. En styrking av ekstrafly på 5 fly hvorav 3 jetfly.

En formidabel flyflåte, der vi på kysten ikke kan juble over alle jetflyene som ikke kan lande hos oss. Men alle oppdrag på langbane mellom sykehusene vil ha en beredskap som medfører at det ikke vil være behov for å bruke kortbaneflyene til sekundærflygninger med unntak av flygninger til kortbanene til sykehusene Hammerfest, Leknes (Lofoten sykehus), Stokmarknes, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Narvik, ( 7 sykehus).

Her har Babcock etter anvisning fra myndighetene hentet inn fly fra mange flyselskap på dagen uten formelle problemer (?) og vi får håpe at helsepersonellet snakker Norsk og har formelle kvalifikasjoner. Med en så overdimensjonert jetfly ressurs vil noen av disse stå uten eller med få oppdrag. Jeg hadde selv vakt i Mehamn natt til mandag og fikk utmerket respons fra et ledig Kirkenesfly. Tabellen fra 16/12 viser nær 100% tilgjengelighet av de faste flyene fordi det er så mange reserver i beredskap. Hvis vi da beholder denne beredskapen gjennom julen tror jeg tryggheten kan være sikret. Men hvor lenge kan et selskap klare de svært store merkostnadene for å holde så mange ekstrafly i beredskap ?

Fortsatt vil det være mangel på kortbanefly og derved en relativt stor risiko for beredskapsavbrudd For denne enheten.

En bekymring jeg har er at Høie nå vil få rett i noen dager med 100% beredskap. Og han regner jo en totalberedskap der alle enheter teller og det kan lett bli 300% beredskap fordi det er rikelige ekstraressurser. Det ryktes at en del fly skal ut av beredskap om 1 uke og en ting er helt klart. Bell helikopteret må ikke fjernes fra Øst-Finnmark. Høie er rask på avtrekkeren og må hindres i dette som han stadig har truet med.

Når det gjelder tilgjengelighet og avvik i halve desember (perioden 1/12 -15/12-19) ser det ikke så bra ut:

Nord-Norge som helhet 81,4% med Alta 2 som dårligste enhet med 70,9%. Totalt har stort sett alle fly brutt kontraktens krav for en hel måned allerede.

Som det fremgår er det mange usikkerhetsfaktorer i stabiliteten for beredskapen fremover. Før man kan tenke på noen “ friskmelding” av beredskapen i ambulanseflytjenesten må det i alle fall foreligge flere hele måneder der kontraktskravene er oppfylt. Til nå har Babcock ikke klart å innfri beredskapskravene en eneste måned etter oppstart.

Mehamn 17/12-19

Jan Eggesvik

Kommunelege

Mehamn/Kjøllefjord