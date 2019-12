Meninger

Kommunestyret i Alta vedtok 18. juni 2019 kommunedelplan for boligpolitikk. Planen er et godt gjennomarbeidet dokument og har forslag til mange gode tiltak. Spesielt er boligsosiale forhold og boliger til vanskeligstilte godt ivaretatt. Dette er svært viktig da vi i Alta har over 1000 innbyggere som befinner seg under fattigdomsgrensen og av disse er 345 barn. Med trygghet og forutsigbarhet i boligsituasjonen vil også tilknytningen til et nærmiljø og en skole være med på å skape trygge oppvekstvilkår.

Alta kommune disponerer i dag ca 400 utleieboliger. Noen eies av stiftelsen utleieboliger Alta(UBA), noen av kommunen og noen av private. Inngåelse av avtaler med private for tilvisningsrett er ett av tiltakene som skal løse boligutfordringene i Alta. Videre er eie til leie løftet fram som en fornuftig måte å hjelpe folk inn i boligmarkedet på . Administrasjonen er bedt om å utrede dette spesielt og legge det frem for kommunestyret i mars. For å kunne begynne å realisere et slikt prosjekt må det settes av penger i budsjettet.

Alta har i dag mellom 45-50 registrerte bostedsløse årlig. Vi har ca. 7 personer boende på campingplasser til en hver tid. Vi ønsker at kommunen følger opp tiltaket i plan for boligpolitikk og realiserer midlertidig botilbud for denne gruppen. Dagens løsning er en svært kostbar løsning økonomisk. Det er en enda mer kostbar løsning sosialt for de det gjelder. Vi ønsker verdige boforhold for alle.

Botilbud for funksjonshemmede på Marienlund må realiseres. Dette prosjektet har vært utsatt i mange år og må prioriteres med oppstart i 2020. Mange pårørende har store omsorgsbelastninger og voksne funksjonshemmede har ikke annet valg enn å bo hjemme hos sine etter hvert godt voksne foreldre. Disse menneskene får ikke de samme mulighetene som andre på sin alder.

Det er også viktig at det opprettes et boligkontor der de boligsøkende kan få veiledning og hjelp.

Rødt vil fremme forslag slik at dette blir tatt med i budsjettet.

Siss Mari Solli

Britt Karin Søvik

Rødt Alta