– Hvor skal FS finne 25.000 pasienter for å få fylt sykehuset

Meninger

Tirsdag benker styret i Finnmarkssykehuset (FS) seg sammen for å banke gjennom kutt for 120 millioner kroner årlig på budsjettet til vårt regionale helseforetak. Uten å gå i detalj slår jeg bare fast at Altaposten i en rekke artikler har analysert de foreslåtte kuttene, og fra nær sagt alle eksterne kilder vi har innhentet kommentarer fra er konklusjonen at forslagene er basert på gode ønsker, urealistiske innsparinger og det verste til slutt: Dersom de gjennomføres vil de få alvorlige konsekvenser for pasientene. Likevel er det all grunn til å tro at de kommer til å bli banket gjennom, sannsynligvis uten at det blir reist noen kritiske spørsmål. At noen skal ha mot til å stemme mot innstillingen, er dessverre å tro på julenissen. Så selv om vi er i tiden for å tro på nissen, vil nok styret nikke og bukke til direktørens innstilling.

Nå kommer lakmustesten på om helseforetaket er profesjonell og ansvarlig.

Hammerfest-dominans

Hvorfor er troen på styret i FS fraværende? Mye fordi kuttene som skal vedtas skal gi bærekraft for å kunne starte byggingen av Nye Hammerfest sykehus (NHS) til 2,33 milliarder kroner. Styrets sammensetning er sterkt Hammerfest-dominert, og all erfaring fra styret i FS er at egeninteressen slår ut alle andre argument, inklusiv utredninger og fakta.

Styret: Styreleder Harald Larssen (Kjøllefjord), Nestleder Gudrun B. Rollefsen (Hammerfest), Siriann Gulsrud (Kautokeino), Guro Brandshaug (Kirkenes), Andreas Moan (Oslo), Silje Ingebritsen (Alta), Jan-Petter Monsen (Bodø)

Ansattevalgte styremedlemmer (med full stemmerett): Kristina Eriksson Nytun (Hesseng/kirkenes), Stian Johnsen (Hammerfest), Ole I. Hansen (Hammerfest), Svein A. Størdal (Hammerfest).

Observatør med møte- og talerett: Kjell Magne Johansen (Hammerfest).

Det er hentet inn to personer fra foretakssystemet med henholdsvis bosted i Oslo og Bodø. Sannsynligvis med null peiling på geografi, klima og spesielle finnmarksforhold, men med desto mer lojalitet til kultur og direktørveldet i FS og Helse Nord (HN).

Mysteriet i nord

Så vil nok mange peke på at FS ikke har beslutningsmyndighet i denne saken, men at avgjørelsen skal fattes av styret i HN dagen etter FS har behandlet kuttene. Saken har allerede én gang vært behandlet i styret i HN, for litt under én måned tid siden. Da fant direktør Lars Vorland de foreslåtte kuttene, og mangelen på realisme i en påstått bærekraftig økonomi, at det ikke var mulig å gi grønt lys for å gå i gang med et byggeprosjekt til 2,33 milliarder. Han ba om at saken ble utsatt.

HN-direktøren nevner ikke med ett ord at NHS skal bygges for et pasientgrunnlag på 47.000. Det til tross for at både Vorland, FS og alle politikere har lovet at pasientene fra Alta-regionen, som utgjør langt over halvparten av de 47.000, i all hovedsak skal behandles på Klinikk Alta. Hvor FS skal finne 25.000 pasienter for å fylle sykehuset? Det kan trygt sies å være mysteriet i nord. Sykehuset burde derfor vært skalert ned til halve pasientgrunnlaget av 47.000. Det alene ville frigjort milliardbeløp.

I kutteforslaget til FS-direktøren er det en tabell som viser besparelser på 22 millioner kroner årlig i sparte reisekostnader for Alta-pasienter, med begrunnelse at pasientene skal behandles lokalt. I kommentarene fra direktøren er reisekostnadene på Alta-pasienter som behandles lokalt redusert fra 22 til 15 millioner kroner. Med tempoet FS viser med å få på plass helsetilbud lokalt i Alta er det bare å medgi at jeg hører til de som ikke helt tror på verken 15 eller 22 millioner kroner i sparte reisekostnader.

Lobbyisme

Derfor var også innstillingen til Vorland klar i november; FS måtte komme opp med realistiske og dokumenterte kutt til neste møte. På direkten fra møtet, som ble livestreamet, fikk vi høre en tydelig imponert direktør som opplyste at gammel-ordføreren i Hammerfest og den svært sentrale tidligere styremedlmemmet i HN, Alf E. Jakabsen, hadde ringt. Ikke bare én gang, men en rekke ganger. Hvorvidt de øvrige i styret var like oppglødd som direktøren fikk vi aldri noe svar på.

Direktør Vorland valgte derfor under møteforhandlingene å pynte på sin egen innstilling slik at den skulle bli mer spiselig for de i Hammerfest-miljøet som hadde "stått på" for nysykehuset. På en tydeligere måte er det neppe mulig å dokumentere makten til mannen som stadig flere tror har styrt det meste i Finnmark – ikke minst når det gjelder helsetilbud og helsestruktur. På den andre siden vil de fleste være enige om at dette er et pinlig innblikk som viser hvor totalt ute av demokratisk kontroll og styring helsetilbudene i nord er. Mangelen på politisk styring, og dermed også noen som kan ansvarliggjøres, ble blottlagt i det nevnte styremøtet. Det er neppe noen i Finnmark som har glemt hvordan HN-direktøren sjonglerte PCI-saken slik at styret i HN igjen danset etter administrasjonens pipe, og opprettet et hjertesenter i Bodø. Totalt på kollisjonskurs med advarslene til fagmilljøet ved UNN. Her ble hele Finnmark taperen, fylket med de fleste forekomster av hjerteinfarkt, død og alvorlig helsetap.

Det vil ta alt for mye tid og plass å gå gjennom kutteforslagene til FS. Direktør Lars Vorland er sterkt kritisk til den økonomiske effekten, men sier lite om risikoen for at pasientbehandlingen blir rammet. At 2019, som skulle overbevise alle om at FS skulle framstå med en bærekraftig økonomi, viser et budsjettavvik på 75 millioner kroner per november. Resultatet skulle vært 24 millioner kroner i pluss, men havner altså 50 millioner kroner i minus. Vorland er bekymret, men har tydeligvis blitt beroliget av det gammelordføreren i Hammerfest har fortalt på direktelinjen dem i mellom. Han innstiller i alle fall på grønt lys for byggestart, og ser ingen grunn til å vente et halvt, eller ett år, for å se om en syk økonomi lar seg kurere. Dersom økonomien ikke lar seg kurere, tror jeg de fleste erkjenner at det er pasientene som blir rammet, og da i enda sterkere grad enn det nå legges opp til.

Snart Høies tur?

Alt skulle bli så mye bedre når demokratiet ikke skulle få styre helsetilbudene. Løsningen ble direktører med lønn i flermillionklassen og styremedlemmer med hundtretusener i godtgjøring for å sitte stille og nikke til direktørene. Hva er oddsen for at noen tør å stemme mot direktørene i denne saken, enten i styret i Helse Nord eller Finnmarkssykehuset? Så lenge styrerepresentantene er koblet fra alt ansvar, uten at folket de skal styre kan korrigere kursen eller kaste dem, får vi nok en ny omgang med enstemmige vedtak.

Den neste som må bøye sitt hode og innse hvem som bestemmer er sannsynligvis helseminister Bent Høie og regjeringen. Vorland har konkludert, kanskje etter en telefonsamtale eller to med «gammelordføreren», at regjeringserklæringen om å la UNN ta styring ikke lar seg gjennomføre. Du har fått det med deg; Bent Høie?