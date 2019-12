– Får ikke tilskudd til plasser som ikke er i bruk

Meninger

I artikkelen «Skjønner ikke hvordan Venstre skal kutte 11,4 mill. i barnehageplasser», publisert på altaposten.no 12.12.2019, blir det etterlatt et inntrykk av at private barnehager får tilskudd for barnehageplasser som ikke er i bruk. Dette er selvfølgelig ikke tilfelle.

Private barnehager får utbetalt tilskudd utfra hvor mange barn under og over tre år som blir innrapportert på kommunens telledatoer. Kommunens kostnader til private barnehager vil dermed automatisk bli lavere dersom disse barnehagene ikke klarer å fylle de godkjente plassene.

Da stiller det seg annerledes med kommunens kostnader til kommunale barnehager. Der vil ledige plasser ofte ikke gi lavere kostnader før kommunen aktivt foretar kostnadskutt.

Marius Iversen

Kommunikasjonsdirektør

Private Barnehagers Landsforbund