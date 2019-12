– En ny skole i Komsa bør komme så raskt som mulig

Meninger

Rødt Alta ønsker å prioritere lovpålagte oppgaver. Derfor vil vi ikke bygge de planlagte hallene. Vi vil heller satse på skolene i Alta. Da er vi nødt til å se på skolestrukturen.

Alle utredninger til nå har pekt på Komsa skole. Derfor ønsker vi å komme i gang med realiseringen av ny skole i Komsa så raskt som mulig. En samisk skole bør komme i tilknytning til denne.

Videre foreslår vi at en plan for ny skolestruktur utarbeides i løpet av kommende år. Inntil en ny skolestruktur er utarbeidet, kan vi ikke etablere nye haller og spilleflater.

Rødt Alta drister seg til skissere følgende alternativ til ny skolestruktur i prioritert rekkefølge med utgangspunkt i dagens skoler:

1. Komsa skole og Bossekop skole slås sammen og plasseres på Komsaflata.

2. Kaiskuru skole og Saga skole slås sammen og plasseres på Kronstad.

3. Aronnes skole og Elvebakken skole slås sammen og plasseres på Aronnes, retning Kjosen.

4. Gakori skole og Øvre Alta skole slås sammen. Denne må sees i sammenheng med en sannsynlig boligbygging i Skoddevarre.

At vi har ledig kapasitet i Alta-skolen tilsvarende 500 plasser, kan neppe være korrekt. Det er likevel hevet over tvil at det er ledig kapasitet. Det må vi gjøre noe med. Rødt Alta mener det er viktig å få realisert de to første punktene relativt raskt. De to neste har vi mer tid på, men Alta kommune vil være tjent med å få utarbeidet en plan for ny skolestruktur som kan fungere i noen ti-år framover.

Siss Mari Solli

Britt Karin Søvik

Rødt Alta