– Hva skal man si her man sitter, rundlurt og maktesløs

Meninger

Fredag 13. desember, en dag perfekt for dårlige nyheter, kom beskjeden fra Equinor om at oljen fra Johan Castberg-feltet utenfor Vest-Finnmark IKKE skulle ilandføres på Veidnes i Nordkapp!

En annen dag, 12. februar 2013, feiret Statoil (same shit, new wrapping now) på nettopp Veidnes i Nordkapp at oljen skulle ilandføres der. Det ble skålt i champagne og dertilhørende herligheter. Vi var glade, for ressursene utenfor vår kyst skulle komme lokalbefolkningen til gode. Petroleumsressursene skulle bygge også den nordligste delen av landet, ikke bare Vestlandet og oljefondet. Bedre kunne det ikke bli. Det var en god sosialdemokratisk tankegang at der ressursene ble hentet opp, der ble det arbeidsplasser og aktivitet på land. Vi hadde sett det i Rogaland, og nå var det vår tur!

Er det rart at sosialdemokratiet i Finnmark var positive? Jeg var leder i Finnmark Arbeiderparti på den tiden og hørte til de som trodde på Statoil når de lovet oss ilandføring i Nordkapp kommune.

Hva har så skjedd fra 2013 til 2019, bortsett fra at Statoil/Equinor skapte en forventning til aktivitet og en positiv holdning til petroleumsutvinning i Finnmark? Sett i ettertid er det ingen tvil; det statlige oljeselskapet lurte finnmarkingene! Ikke bare lurte, de rundlurte finnmarkingene, og vi lot oss lure.

Vi trodde at de samme regler gjaldt i Finnmark som i Rogaland. Det gjorde det ikke! Jeg blir nesten kvalm når jeg hører unnskyldningene og bortforklaringene fra Equinor nå. Faktum er at i Finnmark kan selskaper med regjeringens velsignelse hente ut hva de vil uten at det blir en eneste arbeidsplass, uten aktivitet og uten lokale ringvirkninger. Motargumentet vil komme øyeblikkelig, men se på Hammerfest, da. Jo, vi var positive til Snøhvit, vi har sett at det har gitt positive ringvirkninger. Nettopp derfor er det totalt uakseptabelt at Johan Castberg-feltet ikke skal gi ringvirkninger i Finnmark. I ettertid ser vi også at uten Snøhvit og ringvirkningene for Hammerfest ville ikke resten av aktiviteten i Barentshavet vært mulig av den enkle grunn at folk ikke ville vært positive. Oljeutvinning, med sitt frynsete klimarykte, kan kun gjennomføres dersom lokalsamfunnene ser at de får noe igjen.

Hvis noen hadde giddet, f.eks. Equinor, og gjennomføre en meningsmåling i Finnmark nå, ville det nok vært et overveldende negativ holdning til all petroleumsutvinning. Men nå trenger ikke Equinor folkelig oppslutning omkring petroleumsvirksomheten i nord. De gjør som de vil, med regjeringen Solbergs samtykke.

Hva skal man si her man sitter, rundlurt og maktesløs? Vi finnmarkinger kan ingenting gjøre, men hadde jeg hatt makt, skulle de høye beslutningstakerne måtte forlate Finnmark og gått fjæraveien sørover for aldri å kunne komme tilbake.

Vi er forbanna nå!

Vi trenger ikke å være saklige, lureriet er komplett!

Ingalill Olsen

Stortingsrepresentant

Finnmark Arbeiderparti