– Dårlig start for det nye fylket

Meninger

Det var med stor undring vi ble gjort kjent med at forretningsutvalget i det nye fylkestinget i Troms og Finnmark har gått inn for at Vadsø kun skal avholde ett fylkesting neste år, mens Tromsø skal avholde tre. Kun SV og Rødt stemte imot og gikk inn for en lik fordeling, med to fylkesting i Tromsø i 2020 og to i Vadsø.

Vi kan ikke annet enn å tro at dette må være en resultat av hastverk og ubetenksomhet fra fylkesordfører Ivar Prestbakmo, som stod bak forslaget til denne svært skjeve fordelingen. Prestbakmo representerer som kjent Senterpartiet, noe som gjør dette enda merkeligere.

Senterpartiet, som har kampen mot sentralisering som sin hovedsak, kan umulig være bekjent av et slikt vedtak. Det kan umulig være i Prestbakmo og Senterpartiets interesse at man begynner med å legge kun ett fylkesting til den tidligere fylkeshovedstaden i Finnmark. Dette er en dårlig start.

Så er det selvsagt et flertall som skal kritiseres her også, det var som nevnt kun SV og Rødt som gikk for en lik fordeling av fylkesting. Men vi må si at det er ekstra skuffende at det var nettopp Prestbakmo fra SP som stod bak forslaget.

Fagforbundet jobber i likhet med Prestbakmo for reversering av tvangssammenslåingen. På veien dit er det svært viktig at begge administrasjonsstedene, Tromsø og Vadsø, holdes i hevd som politiske arenaer.

Finnmark fylkestings siste møte i denne omgang tok opp denne saken og vedtok en enstemmig uttalelse. Der ber fylkestinget i klare ordelag om at det snarest mulig settes en møteplan som sørger for at det arrangeres to fylkesting i Tromsø og to i Vadsø i 2020.

Det er svært vektige grunner til at dette må gjøres. Tvangssammenslåingen er svært omstridt og mange har fryktet at man skaper et A- og B-lag, der Vadsø mer og mer fases ut som både administrasjonssted og arena for utmeisling av politikk. Det er forventet at et fylkesråd og en fylkesordfører som i stor grad er valgt på grunn av sine løfter om reversering av tvangssammenslåingen har fokus på dette.

Vadsø har, på lik linje med Tromsø, lang erfaring i å håndtere fylkesting. Dette er en viktig oppgave som krever både ansatte med solid kompetanse og fasiliteter for god avvikling. I Vadsø finnes fagmiljøet og fasilitetene: Fylkestingssalen er der, folkene er der. Hotellkapasiteten er også der og det samme er flyplass og næringsliv.

Med alt dette på plass kan heller ikke eventuelle merkostnader brukes som argument. Om de i det hele tatt finnes. De aller fleste representantene i Troms og Finnmark fylkesting bor ikke i Tromsø, men er spredt over både Troms og Finnmark. Mange må reise langt uansett om fylkestingets møter arrangeres i Tromsø eller i Vadsø.

Dette er i grunnen enkelt: Det er ingen gode grunner til å ikke dele dette likt. Tvert imot er det svært mange grunner til at man ikke skal starte det nye fylket med et slikt dårlig signal til sine medarbeidere i Finnmark.

Vi regner med at dette tas tak i, at det beror på en misforståelse og at de reaksjonene som nå kommer fra Finnmark fylkesting og fagforeninger gjør at man tenker på nytt i denne saken.

Vi støtter helhjertet opp om Finnmark fylkestings uttalelse i denne saken og takker alle partiene i Finnmark fylkesting for at de tok tak i den, og vedtok en tydelig uttalelse. Vi ønsker alle en god start i Troms og Finnmark fylke, enten vi ønsker en oppdeling eller ikke.

Bjørg Tapio

Regionleder Fagforbundet

Marit Magelssen Vambheim

Plasstillitsvalgt for Fagforbundet