– Alta mangler et flerbruks kulturhus

Meninger

Altaposten har 06.12.19 en spennende sak om nytt galleri i Bossekop, en ny kreativ idé fra alltid positive SISA, og som kanskje kan dekke et behov på sikt. Nederst i saka etterlyser styreleder i Alta kunstforening, Ragnhildur Asvaldsdottir, «et kulturbygg som samler musikk, teater og samtidskunst under ett tak.»

Hun er ikke den eneste med det savnet. Alta mangler et flerbruks kulturbygg. Sammenlignbare byer, som Harstad, har hatt kulturhus mange tiår. Og Hammerfest, bare halvparten så stor, har reist sitt Arktisk kultursenter (AKS), et praktbygg for teater, konserter, ulike kunstformer og undervisning (kulturskole) – i tillegg til sitt godt besøkte gjenbruks- og salgsmarked i foajéen søndag formiddag én gang i måneden, med vafler, kaffe og koselig småprat ved bordene.

– Alle steder med eget kulturhus opplever økt oppslutning – Alta har et stort behov for en ny storstue hvor vi kan samle all slags kultur under samme tak.

Kulturell storstue – Ønsket og visjonen om et kulturhus i Alta er en kjent og kjær tanke gjennom mange år, skriver Altaposten på lederplass.

Asvaldsdottir nevner musikk, teater og samtidskunst, og det hadde vært fint om også Folkebiblioteket kunne bli en integrert del av et nytt kulturbygg her. I tillegg kunne Alta kulturskole endelig få lokalene de fortjener, etter mange, mange år med stusselige forhold.

Vi har heldigvis et godt konsertlokale i Alta allerede, en nå landskjent katedral midt i sentrum, som ofte har flotte konserter av ulike slag. Men et kulturbygg vil ha sal og lokaler til kunst og kultur, som ikke nødvendigvis passer like god inn i Nordlyskatedralen, og som derfor vil være et supplement til den.

Når det gjelder Kultursalen på Universitetet, har det opp gjennom årene vært mange minneverdige konserter og teaterforestillinger der, men salen er, og vil alltid være, et stor amfi, midt inne i en utdanningsinstitusjon, og den må i tillegg brukes av universitetet selv i perioder, til eksamener m.m

Framsynte folk har i Altaposten pekt på at det kan reises over der dagens bibliotek ligger. Det er ingen dårlig idé. Skulle ikke det la seg gjøre, er det jo ikke sånn at Alta sentrum mangler plass til et kulturbygg. Bør man kanskje se på om det er riktig at Olav Thon-gruppen, med sitt Amfi, i litt for stor grad får legge premissene for utforminga av en viktig og sentral del av sentrum?

Kan man i stedet for en utvidelse for flere butikker vi ikke nødvendigvis savner eller trenger – og samtidig med en viss fare for å «stenge sentrum inne», altså hindre sikten mot den vakre horisonten i sør og øst – heller vurderer om et bygg for kultur kunne få låne litt av det store arealet, som i dag er parkeringsplass?

Om et nytt kulturbygg skulle vise seg å være til hinder for Amfi Altas framtidsplaner, får trøsten være at erfaringen fra andre byer er at slike flerbruks kulturhus alltid trekker mer folk til sentrum. Og mer folk i sentrum, betyr flere folk også inne i butikker og kjøpesentre.

Alle vinner på å få et kulturbygg i Alta sentrum.

Kommunen har store oppgaver foran seg, og ingen forventer et nytt kulturbygg denne valgperioden. Men det går an å begynne planlegging i det små. Alta kommune har historisk gjort en formidabel jobb med å legge til rette for blant annet fotball, ski og innendørsidrett. Og Nordlysbadet er et smykke vi kan være stolte av. Nå er tiden inne for å starte et arbeid, som skal løfte hele kulturlivet i Alta, og bringe byen opp blant andre norske byer vi da frimodig vil kunne sammenligne oss med.