Meninger

«Kom dere til Finnmark og dekk det ekte livet» skriver kommunelege i Berlevåg, Hanne Heszlein-Lossius, i et innlegg på Nord-Norsk Debatt i Nordlys, med klar adresse til riksmediene, som er mer opptatt av PR-stuntet til Børge Ousland i Nordishavet enn skandalen med luftambulansen i nord.

En betimelig oppfordring. Men la oss ikke gjenta den samme tabben som riksmediene og gjøre de to polturistene til hovedpersoner også her, som mange av reaksjonene på Facebook og i avisenes kommentarfelt legger opp til, men heller rette oppmerksomheten mot dem som er ansvarlige for at denne livsfarlige situasjonen har kunnet skje; nemlig Høyre-/FrP-regjeringen.

Sammen med fastlegevikar/rådgiver Jan Eggesvik i Lebesby og Gamvik, kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi i Vadsø, overlege Mads Gilbert ved UNN og en rekke andre fagfolk i helsetjenesten har Heszlein-Lossius til fulle – gjentatte ganger – dokumentert den katastrofale beredskapssvikten i luftambulansetjenesten, i et fortvilet forsøk på å få regjeringen til å gripe inn.

Til ingen nytte, som vi vet; Høyres helseminister Bent Høie – med full støtte fra statsminister Erna – har så langt avvist all faglig dokumentasjon som ren svartmaling og skremselspropaganda. Man har riktignok hatt noen «utfordringer», men i deres virkelighetsbeskrivelse er beredskapen likevel bedre enn noen gang. Man må spørre: Hvor går grensen for gjentatte ganger å gi beviselig uriktig informasjon – også fra Stortingets talerstol – før det reises mistillitsforslag mot de ansvarlige?

Enda verre enn riksmedienes manglende interesse og helseministeren og statsministerens åpenbare feilinformasjon er imidlertid den øredøvende tausheten fra regjeringspartienes nordnorske representanter – de vi har valgt til å ivareta våre interesser og tale vår sak overfor sentrale myndigheter. Finnmark Høyres Jo Inge Hesjevik, for eksempel – noen som har hørt noe fra ham i det siste om denne saken? Stortingsrepresentant Vetle Langedahl, som vikarierer for Marianne Haukland...? Noen av representantene fra Troms; Høies høye beskytter i nord, Kent Gudmundsen, for eksempel...? Eller noen av våre lokale kommunepolitikere rundt om i våre tre nordligste fylker? Ikke det, nei...

Og FrP, da...? De eneste vi har hørt noe fra i det siste fra dette selvutnevnte «partiet for folk flest» er stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen fra Aust-Agder og Christian Tybring-Gjedde fra Oslo. I likhet med folk i nord er Bruun-Gundersen forbannet på helseminister Høie – men ikke på grunn av krisen i luftambulansen – nei da; det som har fått henne til å reagere er at Høie har hatt «hemmelige» samtaler med representanter for kinesiske myndigheter om Norges erfaringer med nøytrale snus- og tobakkspakker!

Mens Tybring-Gjedde på sin side ble rasende på Stortingets juletrefestkomite fordi det bare skulle serveres kyllingpølser og kanelsnurrer under juletrefesten deres på nyåret. Sånn kan vi selvfølgelig ikke ha det!

Sannelig har vi valgt oss rakryggede og handlekraftige politikere – både i nord og sør – som tar tak i de viktige tingene i livet. Nok en gang viser de oss hvor deres lojalitet ligger, når vi etterlyser deres støtte. La oss huske det, neste gang de kommer og ber om vår...

Magnar Leinan