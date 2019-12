Meninger

Vi har fulgt med så å si fra første spadesikk under byggingen av den nye brannstasjonen. Det som til slutt skulle ende som et praktbygg. For noen år siden fikk noen planlagte nybygg malende betegnelser som «signalbygg», «fyrtårn», «bauta», osv. Det var mens debatten gikk for eller mot de kostbare prosjektene Nordlyskatedralen og Nordlysbadet, med sine overraskende budsjettsprekker, og andre sprekker. Det virket som om det var en trend der steder over hele landet skulle et signalbygg eller fyrtårn, så det ut som. Har du fyr, har du løkte langs din lei.

Der den nye brannstasjonen nå kneiser på Sentrum, må den med rette kunne få betegnelsen signalbygg, eller fyrtårn. Som vi navigerer etter når vi kjører opp til Sentrum og blikket trekkes mot Altas nye stolthet. NRK Nordnytt viste en reportasje fra stasjonen i sendingen mandag, der de stolte brannfolk, med brannsjefen i spissen, viste rundt. Forklaringen på hvordan stasjonen ble som den ble, er den mest naturlige, men likevel er den unik: De ansatte har fått bestemme nøyaktig hvordan stasjonsn skulle være. Brannsjef Suhr oppsummerte det slik: – Her har alle vært informert – hele tida.

Det er nok unikt. Verneombud Bjørn Tore Andersen sa, med ikke liten stolthet: – Den nye stasjonen som vi har fått er egentlig – den fineste i landet! Som oftest er det en prosjektleder et annet sted i landet, som ikke har vært borti brannstasjoner før, som skal planlegge det. Og da blir resultatet hipp som happ. For det er de ansatte som kan brannstasjoner. Så sant, så sant. Stasjonen har vakt beundring, og ganske sikkert misunnelse. Andre brannstasjoner henvender seg til Alta brannstasjon, spør hva man har gjort i Alta, og spør om å få kopiere stasjonen!

Her og nå vil jeg gratulere Alta kommune, innbyggerne, deg og meg med landets flotteste brannstasjon. Gratulere også til brannfolkene som har fått en ny og trivelig arbeidsplass. NB! Som brukerne sjøl har planlagt.

11. desember blir den nye Klinikk Alta åpnet. Naturligvis med styret i Finnmarksykehuset til stede. De vil selvfølgelig med stolthet vise gjestene den nye klinikkens fortreffeligheter. Daglig leder og værneombud vil skryte av det fine som de sjøl har fått være med på planleggingen av. Eller er det så at Helse Nord har lagt hele ansvaret for planlegging i hendene på «en som ikke har vært borti sykehus før»?

Men dessverre unngår vi nok ikke å se helseminister Høie stå å skryte av hva han har fått til, og deretter motta blomster og gratulasjoner. Mitt spørsmål til mannen som virker å være totalt uten forståelse for åpenbare kriser i helsevesenet. Hvordan kunne han ta konsesjonen fra et ambulansflyselskap og gi det til et selskap, som ikke klarer oppgaven?

Frithjof Heitmann