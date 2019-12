Stemmene det lyttes til

Meninger

I går kunne folkeaksjonens leder Alfred Nilsen lansere sin etterlengtede bok om Altakampen, 40 år etter at det tok av for alvor i hjembygda. Nilsens stemme er ekstremt viktig for å forstå bakteppet for kampen mot utbyggingen av Alta/Kautokeino-vassdraget, men er også en historiefortelling om klokskap og forsoning etter at Alta lå med brukket rygg.

Nilsen forsøkte for 20 år siden å gi ut sine erindringer fra de som skjedde før, under og etter aksjonene i Alta. Det var fortsatt vanskelig å sette ord på dramatikken og det som skjedde i kulissene. I år ble imidletid boka forløst på lokale Haldde forlag – og det er god grunn til å få med seg Alfreds perspektiver for å fylle inn følelser og fakta fra begivenhetene. Få har bedre forutsetninger for å bidra med en interessant analyse, på flere plan.

Alfreds beretning representerer for eksempel en motstemme til politimester Einar Henriksen som ga ut bok for noen år siden. Det er i dette krysningspunktet det er mulig å forstå hva som skjedde, ikke minst for nye generasjoner. Altapostens omfattende artikkelserie har også klart å tilføre nye historier og stemmer til det vi allerede vet. Historiker Ketil Zachariassen ved UiT har rett i at det har vært begrenset med forskning på temaet, til tross for de enorme ringvirkninger Altakampen fikk, både for miljø, samiske rettigheter og Alta-regionen.

Når man leser den ferske boka, er det overtydelig at det ikke nødvendigvis er høylytte stemmer som har betydning når det koker som mest. Alfred Nilsen var en tydelig stemme, som ruvet i all sin mildhet og klokskap. På den måten fikk han roet gemyttene og fremmet selve innholdet i de mange interessekonfliktene. På unikt vis guidet han troppene gjennom sivil ulydighet med fasthet og respekt for medmenneskene, basert på ikke-vold. Den samme respekten har han gitt meningsmotstandere når sårene skulle leges og bearbeides i ettertid. Uansett hvor tøft et politisk tilbakeslag kan være, har de beste lederne en egen evne til å gå videre med verdighet.

Det slår oss at det samme gjelder den første sametingspresident, Ole Henrik Magga. Uten Altakampen ville vitaliseringen av samiske rettigheter drøyd – og det er slett ikke sikkert at det hadde vært noe sameting å være president for i 1989. Vi tror Maggas saklige og milde tone hadde den samme effekten som Alfred Nilsens kloke formaninger – og bør styrke oss i troen på at diskusjoner og dialog er gjødsel for et demokrati som fungerer. Prisen kan være høy, som en unik elv som mister dyden til lyden av anleggsmaskiner.

Vår poeng er at rop og skrik gjerne er en dekkoperasjon for de enkleste resonnementer, noe vi får nærmest daglige påminnelser om fra Det hvite hus. På Twitter. Det var ingen sosiale medier eller eller nettsider tilgjengelig da det tok løs på Nullpunktet, men man klarte likevel å mobilisere 20.000 medlemmer og «rullet» ut en organisert motstandsbevegelse for felles natur. Med en mild stemme, som bar så mye lengre intellektuelt enn 280 primitive tegn, med Caps Lock.