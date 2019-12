– Gledelig bedring av tallene for flyambulanse

Meninger

Gledelig bedring av helikopter og ambulanseflytjenesten i Finnmark.

I en pressemelding fra Luftambulansetjenesten 3/12-19 angis økt tilgjengelighet for Finnmarks helikopter og ambulansefly-tjeneste til 93%. Helikopteret sørger for at total tilgjengelighet blir høy i andre halvdel av november og det hevdes også at ambulanseflytilgjengelighet øker fordi ekstraflyet fra Babcock medregnes.

Dette er veldig gledelig og viser at ekstratiltakene må videreføres inntil alt er stabilt.

Imidlertid står det fast at Kirkenesflyet i november var utmeldt 92 timer, Alta 1 utmeldt 78 timer og Alta 2 utmeldt 61 timer. Kontraktsbruddene for Finnmarksflyene viser at tjenesten ikke klarer seg uten de innførte ekstratiltak som kanskje vil gi en varig bedring i desember.

Det må imidlertid først føres avviksprotokoll på hver flyenhet, slik at man kan estimere hvordan tjenesten vil bli hvis man fjerner ekstratiltakene. Det er altfor tidlig å konkludere med at tiltakene skal fjernes 1/1-20.

Avviksprotokollen for 2/12-19 viser følgende:

Kirkenes utmeldt 2 timer 30 min.,

Bodø utmeldt 8 timer,

Brønnøysund utmeldt 7 timer,

Ålesund utmeldt 2 timer.

Stort sett grunnet besetning og hviletidsbestemmelser. Noen fly er tydeligvis raskt på vei til grensen (12 timer) for kontraktsbrudd for besetning også i desember måned.

Ekstraressursene kan kanskje redde luftambulansetjenesten i Finnmark, men må for all del beholdes uendret.

Merknad: Utregning av tilgjengelighetsprosent gjøres ved enkel regning på de avvikstallene som luftambulanse.no oppgir hver dag. Når man f.eks. regner prosent av 24 timer for Bodø-flyet får man svært lav tilgjengelighet på 33%. Men dette kan bedres hvis man får alle de andre dager uten avbrudd på besetning. Maks-grensen på 12 timer på 1 måned gir da 98,4% tilgjengelighet og dette var tall som forrige operatør oppnådde i mange perioder på 3 måneder. Inntil nå har Babcock uten ekstratiltak oppnådd en tilgjengelighet på Finnmarksflyene under 88%

La oss håpe at Babcock klarer å rette opp dette, men sannsynligheten er liten hvis ekstratiltakene fjernes for tidlig.

Mehamn 3/12-19

Jan Eggesvik

Fastlegevikar/rådgiver

Lebesby og Gamvik kommuner