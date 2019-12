Det kan være avgjørende å få til en skikkelig markering

Meninger

Vi snur ryggen til Helseminister Bent Høie og regjeringen for å vise vår avsky når han den 11.12 kommer til Klinikk Alta ved den offisielle åpningen?

Det er med sjokk og vantro man blir vitne til de mest forskrudde ideer. Vi har levd under tyranniet til maktmennesker fra Hammerfest helt siden 1957. Alt vi har fått til Alta har vært en evigvarende kamp som f.eks Vinmonopol, Altafjord meieri og Nord Norges Salgslag. Alt skulle forbli på Kvaløya.

Det var et flertall på Stortinget som vedtok Nasjonal helse og sykehusplan. Lite viste de at de var ført bak lyset. Like lite viste de når Helse og omsorgskomiteen la frem sin innstilling før Venstres dok8 forslag ble sablet ned. Nå har ministeren snudd og ønsker å frigjøre oss fra Finnmarksssykehuset HF sin klamme hånd. I spissen for denne frigjøringen står helseministeren rakrygget og bryr seg fint lite om hva disse maktmenneskene i Hammerfest skulle mene eller ønske.

Når noen ytrer ønske om å stille opp i kjeledress og skutersko med ryggen mot som protest skaper det ikke mer velvilje men en naturlig motreaksjon vil være å føle avsky mot slike holdninger. Mitt råd til dere er å ta vel i mot ministeren og vise respekt for det regjeringen har fått til på Alta Helsesenter så langt. Dette til tross for at både Helse Nord og FSH har strittet i mot med alle tenkelige midler. Nå når UNN overtar ansvaret kan det bare gå en vei og kampen mot vindmøller går mot slutten.

Jeg har en oppfordring til regionens politikere med Monica Nielsen og Trine Noodt i spissen. Ta i mot utviklingen og ministeren på en respektfull måte ved å kle dere i finstas og da aller helst i bunad og eller kofte. Dette gjelder også personell på Klinikk Alta som for eksempel de på fødestuen. Hvorfor denne oppfordringen? Min plan har helt siden jeg kom tilbake i sykehuskampen vært å få noen til å starte en bunadsgerilja. Åpningen av Klinikk Alta skulle være startskuddet på en ny æra i sykehuskampen. Jeg ville oppfordre regionens kvinner til å stille opp med det fineste de har av finstas og da skulle de som stilte i bunad/kofte stå fremst.. Regionens øvrige kvinner og menn kunne komme i de klærne de følte for selv og stille seg bak disse kvinnene utenfor klinikken. Jeg ville forsøke å få GeoNord eller Claus Jørstad til å stille opp og filme folkehavet med drone slik vi fikk til under folketoget. Jeg ville videre oppfordre Claus Jørstad eller andre til å stille opp inne på klinikken og være fotograf der.

Derfor oppfordrer jeg nå de overfor stående samt «Pasientfokus» og «Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta» til å skape et arrangement som overskrider det vi fikk til 26.08.17 og det som ble vist på NRK fra Mo i Rana. Møt opp og vis deres styrke!

Merk dere at styremøtet til Helse Nord er den 18. 12, altså en uke senere. Førjulsgaven fra Lars Vorland til Hammerfest må stoppes for enhver pris.

Det kan derfor være avgjørende å få til en skikkelig markering!

Frank Olaussen